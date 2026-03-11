Estados Unidos

Vehículos militares vinculados al sistema antimisiles THAAD fueron vistos en movimiento en Corea del Sur

Un video difundido recientemente muestra camiones militares estadounidenses circulando cerca de una base de radar en el sur del país. Analistas creen que podrían transportar lanzadores del sistema de defensa antimisiles THAAD, aunque las autoridades no confirmaron su contenido ni su destino.