Vehículos militares vinculados al sistema antimisiles THAAD fueron vistos en movimiento en Corea del Sur

La difusión de imágenes que muestran vehículos militares estadounidenses trasladándose en el sur de Corea del Sur reavivó las especulaciones sobre posibles movimientos en el despliegue de sistemas de defensa antimisiles en la región.
Un video difundido recientemente muestra camiones militares estadounidenses circulando cerca de una base de radar en el sur del país. Analistas creen que podrían transportar lanzadores del sistema de defensa antimisiles THAAD, aunque las autoridades no confirmaron su contenido ni su destino.
El material fue obtenido por CNN y muestra camiones que coinciden con los utilizados para transportar componentes del sistema THAAD, una de las principales herramientas de defensa aérea utilizadas por Estados Unidos y sus aliados.
Un video de seguridad muestra varios vehículos militares circulando por una calle del poblado de Soseong-ri, en el sureste de Corea del Sur. En las imágenes se observan camiones de gran tamaño, identificados como camiones tácticos pesados de movilidad expandida, un tipo de transporte militar utilizado por las fuerzas estadounidenses para mover equipos de gran porte.
De acuerdo con especialistas militares consultados por la cadena estadounidense, los vehículos coinciden con los que suelen utilizarse para trasladar lanzadores del Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), un sistema de defensa diseñado para interceptar misiles balísticos en su fase final de vuelo.
En el video se puede ver que la parte trasera de varios camiones está cubierta con lonas, lo que impide identificar con precisión qué tipo de carga transportan. Por esa razón, los expertos señalaron que no es posible confirmar si efectivamente se trata de lanzadores o componentes del sistema antimisiles.
Las imágenes provienen de cámaras de seguridad y fueron entregadas por el grupo civil “THAAD Withdrawal Peace Meeting”, una organización que promueve la retirada de este sistema de defensa del país asiático. Según el grupo, el material fue registrado poco después de la medianoche del 3 de marzo.
La difusión del video coincidió con un informe publicado por el diario estadounidense The Washington Post, que indicó que fuerzas militares de Estados Unidos podrían estar trasladando parte de los sistemas THAAD desplegados en Corea del Sur hacia Medio Oriente.
De acuerdo con ese reporte, el objetivo sería reforzar la defensa aérea en esa región ante el aumento de tensiones y amenazas de misiles. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el destino de los vehículos que aparecen en el video.
Las United States Forces Korea (USFK) evitaron brindar detalles sobre posibles movimientos de equipamiento militar e indicaron que no pueden “comentar sobre el movimiento, reubicación o posible reposicionamiento de capacidades o activos militares específicos”.
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ya había sido consultado previamente sobre la posibilidad de que Washington redistribuya armamento desplegado en el país.
En declaraciones recientes, el mandatario señaló que el gobierno surcoreano no tiene capacidad para impedir que Estados Unidos reubique parte de sus sistemas militares fuera del territorio. No obstante, aseguró que cualquier eventual traslado no afectaría la capacidad de disuasión frente a Corea del Norte.
La península coreana mantiene desde hace décadas una situación de tensión militar permanente debido al conflicto no resuelto entre Corea del Sur y Corea del Norte, que técnicamente siguen en guerra desde el armisticio firmado en 1953 tras la Guerra de Corea.
En ese contexto, los sistemas de defensa antimisiles cumplen un rol clave para interceptar eventuales lanzamientos de misiles balísticos provenientes del norte.