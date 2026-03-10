#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Tensión en Asia

Corea del Norte condena ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y EE. UU.

Kim Yo Jong denuncia que el "Escudo de la libertad" es un ensayo bélico que amenaza la paz regional.

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un denunció maniobras militares entre Estados Unidos y Corea del Sur.Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un denunció maniobras militares entre Estados Unidos y Corea del Sur.
Seguinos en
Por: 

La República Popular Democrática de Corea (RPDC) criticó duramente los ejercicios militares conjuntos en curso entre Estados Unidos y la República de Corea, diciendo que “destruyen más la estabilidad de la región”, informó este martes la agencia oficial de noticias KCNA.

Kim Yo Jong, directora departamental del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), declaró que el ejercicio militar conjunto a gran escala, bautizado como “Escudo de la libertad”, no es un “juego militar”, sino un “ensayo de guerra provocativo y agresivo” concebido para simular y planear una contienda contra la RPDC.

“La reciente crisis geopolítica mundial y los complejos acontecimientos internacionales demuestran que todas las maniobras militares de las tropas de combate terrestre, que llevarán a cabo los Estados enemigos, no distinguen entre defensa y ataque, entre entrenamiento y guerra real, y que deben ser reprimidas mediante una superofensiva extraordinariamente abrumadora y preventiva”, señaló Kim, citada por KCNA.

La joven funcionaria advirtió además que “la esfera de seguridad de la RPDC es absolutamente inviolable”, según un cable de Xinhua.

Y añadió que el país defenderá exhaustivamente la seguridad de la península coreana y de la región.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Corea del Norte
Estados Unidos
Corea del Sur

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro