Corea del Norte condena ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y EE. UU.

La República Popular Democrática de Corea (RPDC) criticó duramente los ejercicios militares conjuntos en curso entre Estados Unidos y la República de Corea, diciendo que “destruyen más la estabilidad de la región”, informó este martes la agencia oficial de noticias KCNA.
Kim Yo Jong, directora departamental del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), declaró que el ejercicio militar conjunto a gran escala, bautizado como “Escudo de la libertad”, no es un “juego militar”, sino un “ensayo de guerra provocativo y agresivo” concebido para simular y planear una contienda contra la RPDC.
“La reciente crisis geopolítica mundial y los complejos acontecimientos internacionales demuestran que todas las maniobras militares de las tropas de combate terrestre, que llevarán a cabo los Estados enemigos, no distinguen entre defensa y ataque, entre entrenamiento y guerra real, y que deben ser reprimidas mediante una superofensiva extraordinariamente abrumadora y preventiva”, señaló Kim, citada por KCNA.
La joven funcionaria advirtió además que “la esfera de seguridad de la RPDC es absolutamente inviolable”, según un cable de Xinhua.
Y añadió que el país defenderá exhaustivamente la seguridad de la península coreana y de la región.