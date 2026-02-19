Por insurrección

Corea del Sur: condenaron a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol

El Tribunal del Distrito Central de Seúl halló culpable de insurrección al exmandatario tras su fallido decreto de ley marcial en diciembre de 2024. Aunque la fiscalía pedía la pena de muerte, la justicia optó por la máxima sanción de prisión efectiva.