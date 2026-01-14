Corea del Sur: los fiscales exigen pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol

Los fiscales surcoreanos han exigido la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol por su fallida declaración de la ley marcial en diciembre de 2024, en el primer juicio por insurrección de un jefe de estado coreano en tres décadas.
Yoon está siendo juzgado por cargos de insurrección, después de intentar declarar la ley marcial a fines de 2024. Según el código penal surcoreano, los cargos conllevan solo tres posibles penas: pena de muerte, cadena perpetua con trabajos forzados o cadena perpetua sin trabajos forzados.
Los fiscales caracterizaron el caso como una “grave destrucción del orden constitucional por parte de fuerzas antiestatales” y dijeron al tribunal del distrito central de Seúl que Yoon había “infringido directa y fundamentalmente la seguridad del Estado y la supervivencia y libertad del pueblo”.
Según el código penal de Corea del Sur, los cargos de cabecilla de una insurrección conllevan solo tres posibles penas: pena de muerte, cadena perpetua con trabajos forzados o cadena perpetua sin trabajos forzados. El tribunal emitirá su veredicto el 19 de febrero.
Los fiscales pidieron cadena perpetua con trabajos forzados para el ex ministro de Defensa Kim Yong-hyun, describiéndolo como alguien que “se movió como un solo cuerpo” con Yoon durante toda la conspiración.
Yoon envió tropas a la Asamblea Nacional en la noche del 3 de diciembre de 2024, supuestamente ordenándoles que impidieran que los legisladores votaran para levantar su declaración de ley marcial.
La crisis de seis horas terminó cuando 190 diputados rompieron el cordón militar para aprobar una resolución de emergencia, lo que obligó a Yoon a ceder. El Parlamento lo destituyó el 14 de diciembre y el Tribunal Constitucional lo destituyó en abril de 2025.
Una elección anticipada llevó al poder al rival de Yoon, Lee Jae Myung .
Los fiscales dijeron al tribunal que Yoon comenzó a planificar la operación antes de octubre de 2023 para "monopolizar el poder a través de un gobierno a largo plazo", colocando estratégicamente personal militar en puestos clave antes de la declaración.
Según sus argumentos finales, los planes, documentados en cuadernos y notas telefónicas, incluían prepararse para torturar a los funcionarios electorales para que confesaran un fraude electoral inventado y cortar la electricidad y el agua a los medios de comunicación críticos.
"Si tan solo un [miembro del gabinete] hubiera informado al mundo exterior... la implementación de la ley marcial habría sido realistamente imposible", dijeron los fiscales, condenando a los altos funcionarios que "eligieron la lealtad a Yoon y la codicia por compartir el poder", amenazando la vida y la libertad de las personas.
Citaron la total falta de remordimiento de Yoon como un factor agravante clave, señalando que nunca se ha disculpado debidamente y, en cambio, culpa a la oposición de entonces mientras incita a sus simpatizantes. Algunos de estos simpatizantes irrumpieron en un juzgado en violentas protestas tras su arresto.
Yoon, un ex fiscal general, era plenamente consciente de que la declaración era inconstitucional, dijeron.
En un comunicado, la oficina presidencial dijo que el poder judicial emitirá un veredicto de acuerdo con las leyes y los principios, y en línea con las expectativas del público.
El caso marca los primeros cargos relacionados con la insurrección contra un expresidente desde el juicio de 1996 a los dictadores militares Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo por su papel en el golpe de 1979 y la posterior masacre en Gwangju .
La fiscalía exigió entonces la pena de muerte para Chun y cadena perpetua para Roh. Ambos fueron condenados, aunque posteriormente se les redujeron las penas y finalmente fueron indultados.
Corea del Sur no ha ejecutado a nadie desde 1997 y está clasificada como un estado “abolicionista de facto” por grupos de derechos humanos.
Yoon fue arrestado por primera vez en enero de 2025 , lo que lo convirtió en el primer presidente coreano en funciones en ser detenido. Fue liberado brevemente en marzo después de que un tribunal cancelara su detención, pero fue arrestado nuevamente en julio y permanece detenido desde entonces.
El caso de la insurrección representa sólo una parte de una embestida legal sin precedentes.
Tres investigaciones especiales simultáneas sobre Yoon, su esposa y el presunto encubrimiento de la muerte de un marine han acusado a más de 120 personas de todo el establishment político y militar.
Yoon enfrenta ocho juicios penales separados que abarcan cargos que van desde abuso de poder hasta violaciones de la ley electoral.
Además del cargo de insurrección, se le acusa de ordenar infiltraciones de drones en el espacio aéreo de Pyongyang a finales de 2024 para provocar a Corea del Norte y crear un pretexto para la ley marcial.
Su esposa, Kim Keon Hee, enfrentará su propio ajuste de cuentas el 28 de enero, cuando otro tribunal de Seúl dictará sentencia sobre manipulación de acciones y cargos de soborno que conllevan una demanda fiscal de 15 años de prisión.
El primer veredicto de Yoon llegará el 16 de enero en su caso de obstrucción del arresto , donde los fiscales han pedido 10 años de prisión.