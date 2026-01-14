Proceso legal sin precedentes

Corea del Sur: los fiscales exigen pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol

Yoon está siendo juzgado por cargos de insurrección, después de intentar declarar la ley marcial a fines de 2024. Según el código penal surcoreano, los cargos conllevan solo tres posibles penas: pena de muerte, cadena perpetua con trabajos forzados o cadena perpetua sin trabajos forzados.