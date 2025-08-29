#HOY:

Seúl: acusaron al ex primer ministro y la ex primera dama

Fiscales especiales han investigado presuntos delitos cometidos bajo el gobierno del expresidente Yoon Suk Yeol, quien guarda prisión desde julio pasado. Es la primera vez que una ex primera dama es imputada en Corea del Sur.

Yoon Suk-Yeo y Kim Keon-Hee junto al expresidente polaco Andrzej Duda y su esposa, en una imagen de archivo.
Los fiscales especiales de Corea del Sur acusaron el viernes (29.08.2025) por delitos penales a la esposa del expresidente encarcelado Yoon Suk Yeol y al ex primer ministro Han Duck-soo, se informó oficialmente en Seúl.

Former South Korean President Yoon Suk Yeol casts his ballot at a polling station during the presidential election in Seoul, South Korea, June 3, 2025. Yonhap via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.Yoon Suk Yeol. Archivo.

Las acusaciones contra la ex primera dama Kim Keon Hee y Han forman parte de tres investigaciones de fiscales especiales iniciadas bajo el gobierno del presidente liberal Lee Jae Myung, dirigidas contra la presidencia de Yoon,un conservador que fue destituido de su cargo en abril y vuelto a detener el mes pasado por su decreto de ley marcial de diciembre.

El ministro de Defensa de Yoon, el ministro de Seguridad y muchos otros altos mandos militares y oficiales de policía también han sido detenidos por su participación en la imposición de la ley marcial.

South Korea's acting President Han Duck-soo speaks during a press conference in Seoul, South Korea May 1, 2025. Yonhap/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.El ex primer ministro Han Duck-soo.

Es la primera vez que una ex primera dama es imputada en Corea del Sur.

Los cargos contra Kim, que pueden acarrearle años de prisión si es declarada culpable, van desde el fraude bursátil hasta el soborno, en los que están implicados empresarios, figuras religiosas y un poderoso agente político.

La ex primera dama ha sido objeto de numerosos escándalos de gran repercusión, algunos de los cuales se remontan a más de 15 años atrás, que ensombrecieron la turbulenta presidencia de Yoon y le afectaron políticamente a él y a su partido conservador.

Los abogados de Kim han negado las acusaciones, alegando que las noticias sobre algunos de los regalos que supuestamente recibió eran especulaciones sin fundamento.

