Arrestaron a la exprimera dama surcoreana Kim Keon Hee

La ex primera dama de Corea del Sur ha sido arrestada por una serie de cargos que incluyen manipulación de acciones y soborno.
La esposa de Yoon Suk Yeol está acusada de varios cargos. Esta es la primera vez en la historia de Corea del Sur que un expresidente y su esposa están en la cárcel al mismo tiempo.
Kim Keon Hee, de 52 años, negó todos los cargos en su contra durante una audiencia judicial el martes que duró cuatro horas. El tribunal de Seúl emitió una orden de detención contra ella a última hora del día, alegando el riesgo de que, de lo contrario, destruyera pruebas.
El marido de Kim, el ex presidente Yoon Suk Yeol, fue detenido previamente para enfrentar un juicio por un intento fallido de instaurar la ley marcial el año pasado que sumió al país en una agitación política y finalmente condujo a su derrocamiento.
Los fiscales dicen que Kim, de 52 años, ganó más de 800 millones de wones (577.940 dólares; 428.000 libras esterlinas) al participar en un plan de manipulación de precios que involucraba las acciones de Deutsch Motors, un concesionario de BMW en Corea del Sur.
Aunque supuestamente esto ocurrió antes de que su marido fuera elegido líder del país, continuó proyectando una sombra durante toda su presidencia.
Supuestamente también aceptó dos bolsos de Chanel y un collar de diamantes como sobornos de la controvertida Iglesia de la Unificación a cambio de favores comerciales.
Entre otros cargos, Kim también está acusado de interferir en las nominaciones de candidatos durante las elecciones parlamentarias parciales de 2022 y las elecciones generales del año pasado.
Kim apareció solemne mientras asistía a la audiencia del martes vistiendo un traje negro y una falda negra.
"Me disculpo sinceramente por causar problemas a pesar de ser una persona sin importancia", dijo a los periodistas.
Mientras era presidente, Yoon vetó tres proyectos de ley impulsados por la oposición que buscaban una investigación especial por parte de un fiscal sobre las acusaciones contra Kim.
El último veto lo emitió en noviembre, una semana antes de declarar la ley marcial.
En junio de este año se creó un consejo especial después de que el rival de Yoon, Lee Jae Myung, se convirtiera en presidente.
