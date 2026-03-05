Cooperación en defensa

Argentina y EE.UU. organizan “Daga Atlántica”, un ejercicio militar conjunto de gran despliegue

Las Fuerzas Armadas de Argentina y Estados Unidos ultiman los detalles de un operativo combinado de operaciones especiales que comenzaría en abril. Incluirá tropas de élite, helicópteros y sistemas tecnológicos avanzados en un entrenamiento conjunto sin precedentes recientes.