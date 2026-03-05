Argentina y EE.UU. organizan “Daga Atlántica”, un ejercicio militar conjunto de gran despliegue

Las Fuerzas Armadas de Argentina y Estados Unidos avanzan en la organización de un ejercicio militar combinado que podría convertirse en el despliegue conjunto más importante entre ambos países en las últimas décadas.
Las Fuerzas Armadas de Argentina y Estados Unidos ultiman los detalles de un operativo combinado de operaciones especiales que comenzaría en abril. Incluirá tropas de élite, helicópteros y sistemas tecnológicos avanzados en un entrenamiento conjunto sin precedentes recientes.
El operativo, denominado Daga Atlántica, está previsto para comenzar el 6 de abril y reunirá a unidades de operaciones especiales de ambos países en distintas etapas de entrenamiento.
El ejercicio forma parte de la agenda de cooperación militar bilateral y apunta a fortalecer la coordinación operativa entre fuerzas especiales, así como a mejorar las capacidades conjuntas para enfrentar distintos escenarios de seguridad. Según trascendió en fuentes oficiales y militares, el entrenamiento incluirá simulaciones complejas vinculadas a operaciones de alto nivel táctico.
Aunque todavía no se difundieron públicamente todas las ubicaciones en las que se desarrollarán las maniobras, el plan contempla distintas etapas de preparación y entrenamiento en territorio argentino.
El ejercicio Daga Atlántica contará con la participación de unidades de élite estadounidenses, entre ellas los conocidos Boinas Verdes, integrantes del Ejército de Estados Unidos especializados en operaciones especiales. También se prevé la intervención del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de unidades vinculadas al Cuerpo de Marines de Estados Unidos.
En total, se estima que llegarán alrededor de 125 militares estadounidenses, quienes trabajarán junto a efectivos de las tres fuerzas argentinas en distintos tipos de ejercicios.
Entre las actividades previstas se encuentran simulaciones de operaciones de contraterrorismo, rescate de rehenes y misiones de alta intensidad, además de prácticas orientadas a mejorar la coordinación entre unidades de distintos países.
El despliegue también incluirá recursos tecnológicos y logísticos avanzados. Según trascendió, el contingente estadounidense podría operar con sistemas integrados de comando, control, comunicaciones, computadoras y ciberdefensa, conocidos en el ámbito militar como C5ISR. A ello se sumarían helicópteros y equipamiento especializado para tareas de movilidad, vigilancia y apoyo táctico.
Desde el punto de vista militar, este tipo de ejercicios busca mejorar la interoperabilidad, es decir, la capacidad de las fuerzas de distintos países para actuar de manera coordinada en operaciones conjuntas.
El ejercicio Daga Atlántica se inscribe en una serie de actividades conjuntas que Argentina y Estados Unidos vienen desarrollando en los últimos años en materia de entrenamiento y cooperación en defensa.
Uno de los antecedentes más cercanos fue la Operación Tridente, realizada en 2025, que incluyó ejercicios en bases navales argentinas como Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano con participación de tropas estadounidenses.
También se realizaron entrenamientos conjuntos en distintos escenarios del país y del exterior. En 2025, por ejemplo, fuerzas especiales argentinas participaron en el ejercicio multinacional Estrella Austral 2025, que reunió a más de 2.700 efectivos de varios países de América y Europa para mejorar la coordinación operativa en misiones complejas.
En paralelo, la relación militar bilateral incluyó intercambios, visitas de autoridades y otros entrenamientos de menor escala, en un proceso orientado a ampliar los canales de cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países.
En ese marco, el ejercicio Daga Atlántica aparece como un paso más dentro de esa agenda, aunque con un nivel de despliegue mayor que en experiencias recientes. Las autoridades militares consideran que este tipo de entrenamientos permite fortalecer capacidades operativas, compartir experiencias y mejorar los procedimientos de coordinación en escenarios complejos.
A medida que se acerque la fecha prevista para abril, se espera que se definan los detalles finales del operativo, incluidos los lugares donde se desarrollarán las maniobras y la duración total del ejercicio. Por el momento, el proyecto se presenta como uno de los eventos de cooperación militar más relevantes entre Argentina y Estados Unidos en los últimos años.