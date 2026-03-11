Irán evalúa bajarse del Mundial 2026: qué dice FIFA y quién podría ocupar su lugar

Irán abrió un frente inesperado para la FIFA a menos de 100 días del inicio del Mundial 2026. El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, planteó públicamente la posibilidad de que su selección no participe del torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.
El argumento fue político y de seguridad. En la misma línea, el funcionario vinculó la decisión al conflicto en Medio Oriente y al hecho de que los partidos de la fase de grupos de Irán estaban programados en suelo estadounidense.
La cláusula 6.7 del reglamento habilita a la FIFA a decidir un reemplazo “a su entera discreción”. Foto: Reuters
El escenario deportivo y el problema logístico
En el sorteo, Irán había quedado ubicado en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. En los planes previos, sus tres partidos se disputaban en ciudades de Estados Unidos, un dato que se volvió central en el debate por su eventual retiro.
Por ahora, la FIFA no comunicó una resolución sobre la situación, pero el tema ya está instalado en el operativo del torneo por el impacto que tendría en calendario, entradas, acreditaciones y logística de selecciones.
Qué dice el reglamento: la cláusula 6.7
El punto clave está en el reglamento del Mundial 2026. La cláusula 6.7 establece que si una asociación participante se retira o es excluida, la FIFA “decidirá a su entera discreción” qué medidas tomar y puede optar por reemplazarla por otra asociación.
El texto abre un abanico de escenarios posibles, porque no fija un mecanismo automático de sustitución (por ejemplo, “el siguiente de la confederación” o “el mejor ranking”), sino que deja la decisión en manos de la organización.
¿Y si clasifica Italia? Foto: Reuters
Las alternativas que aparecen sobre la mesa
Con esa cláusula como marco, los escenarios que se mencionan en el ambiente son tres.
El primero es un reemplazante de Asia. Allí aparece Irak como opción “natural” por pertenecer a la misma confederación y por estar involucrado en instancias decisivas del camino mundialista en la región, según el esquema de clasificación vigente.
El segundo es un reemplazante por ranking FIFA, una vía que implicaría seleccionar a un equipo elegible por posición en el escalafón global y situación competitiva. En ese escenario, distintos análisis mencionaron a Italia como uno de los beneficiados potenciales, aunque depende de cómo la FIFA interprete y aplique la cláusula.
La tercera opción es que la FIFA decida no reemplazar a Irán y que el grupo quede con tres selecciones. El reglamento no descarta que la organización adopte “cualquier medida necesaria”, lo que mantiene abierto ese escenario, aunque no es el formato habitual.
Qué puede pasar con sanciones y plazos
En caso de una baja formal, también aparecen consecuencias disciplinarias y económicas para la federación iraní, desde multas hasta posibles sanciones deportivas, de acuerdo con lo que se informó en coberturas internacionales sobre el marco reglamentario.
El punto temporal también pesa: cuanto más cerca quede la fecha de inicio del torneo, más compleja resulta la sustitución por cuestiones de logística, planificación de sedes y administración de entradas.