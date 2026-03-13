Máxima tensión en Medio Oriente

Estados Unidos anunció un ataque masivo en Teherán y que el flamante líder iraní está "herido"

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán suma más de 15,000 objetivos atacados, preparando el mayor bombardeo aéreo sobre Teherán. El conflicto en el Golfo Pérsico eleva el precio del barril de petróleo a niveles históricos.