Estados Unidos anunció un ataque masivo en Teherán y que el flamante líder iraní está "herido"
La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán suma más de 15,000 objetivos atacados, preparando el mayor bombardeo aéreo sobre Teherán. El conflicto en el Golfo Pérsico eleva el precio del barril de petróleo a niveles históricos.
La fuerza área norteamericana muestra su potencia en Medio Oriente.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el país lanzará el mayor ataque aéreo sobre Teherán desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero e indicó que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, está “herido y probablemente desfigurado”.
“Sabemos que el nuevo líder, no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado. Desesperado y escondido, se ocultó. Cobarde. Eso es lo que hacen las ratas”, dijo Hegseth sobre el hijo del asesinado ayatollah Ali Khamenei en una conferencia de prensa desde el Pentágono.
Por otro lado, el secretario de Guerra del gobierno republicano marcó que los ejércitos de Estados Unidos e Israel golpearon más de 15.000 objetivos desde el inicio de la guerra con Irán. “Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se atacaron más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1000 al día”, afirmó el funcionario de Donald Trump.
En ese marco, anticipó el mayor ataque aéreo “intenso” sobre Teherán con más cazas, bombarderos y otros aviones participando de la operación: “Sus misiles, lanzadores y drones están siendo destruidos o derribados en el aire. Sus reservas de misiles se redujeron en un 90%", aseguró
"El número de sus drones de ataque kamikaze disminuyó en un 95%. Nuestro plan es derrotar, destruir e inhabilitar todas sus capacidades militares significativas a un ritmo nunca antes visto en el mundo”, amplió.
Mojtaba Khamenei, nuevo líder iraní. Reuters.
Nuevo líder
Tras la proclamación como nuevo líder supremo, crecieron las especulaciones sobre la salud de Khamenei. Funcionarios iraníes señalaron que el líder de 56 años sufrió heridas principalmente en las piernas durante el bombardeo del 28 de febrero contra el complejo donde residía y trabajaba su padre en Teherán.
El ataque aéreo, lanzado el primer día de la ofensiva occidental contra Irán, destruyó el recinto y mató a varios miembros de la familia del líder, además de a altos responsables militares.
Según esas fuentes, el nuevo dirigente se encuentra consciente y resguardado en un lugar altamente protegido, con comunicaciones limitadas para evitar que su ubicación sea detectada.
En su primer mensaje el jueves, sin mostrarse, Khamenei dijo que el cierre del estrecho de Hormuz debe seguir como herramienta para presionar al enemigo y que los ataques de Irán contra los vecinos árabes del Golfo Pérsico continuarán.
“Definitivamente debe utilizarse el bloqueo del estrecho de Hormuz”, afirmó un desafiante Khamenei en un comunicado leído en la televisión estatal, después de que dos petroleros ardieran en un puerto iraquí tras ser alcanzados por lo que se cree fueron barcos iraníes cargados de explosivos.
El Estrecho de Hormuz, clave en la exportación petrolera en medio oriente. Reuters.
Petróleo, en la mira
Sobre el bloqueo en el estrecho de Hormuz, donde transita la mayor cantidad de barcos petroleros para su exportación -que hizo subir el precio del barril a niveles históricos-, expresó: “Estados Unidos no permitirá que Irán impida la navegación por el estrecho de Hormuz”.
Tras ello dijo que Estados Unidos dispone de diversas opciones para abordar el problema de las armas nucleares, incluida la posibilidad de que Irán decida renunciar a ellas
Con crecientes preocupaciones globales sobre una posible crisis energética y sin que se vislumbre el fin del conflicto, el precio del crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo por encima de los US$100 por barril mientras Irán mantiene su control sobre el transporte marítimo a través del estrecho.
Los precios se dispararon hasta alrededor de US$120 por barril y están cerca de un 40% por encima de cuando Israel y Estados Unidos atacaron a Irán.