Día de Al Quds: marchas multitudinarias en Irán mientras Israel advierte sobre posibles ataques en Teherán
Miles de personas participan de manifestaciones en distintas ciudades iraníes en apoyo al pueblo palestino. Las protestas coincidieron con advertencias militares de Israel y reportes de explosiones en varias zonas del país.
Ciudadanos iraníes participan en una protesta con motivo del Día de Al-Quds. Créditos: Reuters
Miles de personas salieron a las calles de Irán este viernes para participar en las manifestaciones por el Día de Al Quds, una jornada anual de apoyo al pueblo palestinoque este año se desarrolla en medio de una creciente tensión regional y advertencias militares por parte de Israel.
Movilizaciones
Las marchas se realizaron en distintas ciudades del país, entre ellas Teherán, Isfahán, Mashhad, Yazd, Golestán, Khorramabad y Zahedan. En videos difundidos por medios estatales iraníes se observó a grandes multitudes avanzando por avenidas y plazas, con banderas y retratos de figuras del liderazgo religioso del país, como el ayatolá Ali Jamenei y su sucesor, Mojtaba Jamenei.
En la capital iraní, manifestantes corearon consignas contra Estados Unidos e Israel y realizaron actos simbólicos de protesta. Según reportes de la agencia Reuters, durante la movilización también se quemaron efigies del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Las marchas se realizaron en distintas ciudades del país, Créditos: REUTERS/Willy Kurniawan
El Día de Al Quds se conmemora cada año el último viernes del mes sagrado musulmán de Ramadán y fue instaurado en 1979 para expresar apoyo a la causa palestina.
Advertencias de Israel
Las manifestaciones se desarrollaron mientras crece la tensión militar en la región. Las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron advertencias dirigidas a la población de Teherán para que evacúe determinadas zonas de la capital ante la posibilidad de operaciones militares.
El aviso fue publicado en persa en redes sociales y señalaba que Israel planeaba realizar acciones en áreas específicas de la ciudad “en las próximas horas”, instando a los ciudadanos a abandonar esos sectores por motivos de seguridad.
Personal de seguridad monta guardia Créditos: REUTERS/Alaa Al Marjani
En paralelo, medios estatales iraníes informaron sobre explosiones registradas en distintas zonas del país, entre ellas Teherán e Isfahán, en un contexto de creciente confrontación entre ambos países.
La coincidencia entre las masivas movilizaciones por el Día de Al Quds y las advertencias militares aumenta la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto en Medio Oriente, en un escenario ya marcado por tensiones políticas y militares en la región.