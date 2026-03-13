Seis soldados franceses heridos en ataque con drones en Irak

Seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, resultaron heridos este jueves (12.03.2026) por un ataque con drones, informaron medios locales.
El Estado Mayor francés explicó que los soldados "fueron atendidos de inmediato y trasladadas al centro médico más cercano".
Según el gobernador de Erbil, el ataque implicó dos drones y tuvo lugar en una base situada en Mala Qara, a unos 40 km al suroeste de Erbil, la capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí.
La cadena de televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo. Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos.
En las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicas chiitas favorables a Irán, que generaron alguna escaramuza en los últimos días.