Alemania libera reservas de petróleo ante el conflicto bélico en Medio Oriente
Para aliviar la presión sobre los trabajadores que dependen del automóvil y sobre las empresas, el gobierno alemán se unirá a la acción impulsada por la Agencia Internacional de la Energía para estabilizar el mercado ante la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Contenedores de almacenamiento de petróleo de la empresa alemana de logística de petróleo mineral Unitank en Westhafen, Berlín, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Alemania, 11 de marzo de 2026. Foto: REUTERS / Liesa Johannssen.
Alemania confirmó que aportará 19,51 millones de barriles de sus reservas estratégicas (2,64 millones de toneladas) en el marco de la mayor liberación coordinada de la historia de la Agencia Internacional de la Energía: 400 millones de barriles para contener la escalada de precios ligada a la guerra en Medio Oriente y el bloqueo de Ormuz.
La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, confirmó que Alemania liberará parte de sus reservas y detalló el volumen: 19,51 millones de barriles. La medida llega tras el pedido de la AIE para una liberación global récord, con el argumento de estabilizar mercados ante el salto de precios y las disrupciones de suministro.
Los precios de la gasolina y del diésel se han disparado en Alemania. Foto: REUTERS / Ken Cedeno.
Según Reuters, el gobierno alemán no reporta un faltante inmediato gracias a sus reservas equivalentes a 90 días, pero se suma por el principio de “solidaridad” dentro del esquema de la AIE.
La dimensión del operativo
La AIE activó la mayor liberación de stockpiles de su historia: 400 millones de barriles entre sus 32 países miembros, más del doble del récord previo de 2022 tras la invasión rusa a Ucrania. El disparador es la crisis de suministro asociada a la guerra contra Irán que provocó el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta clave del comercio energético global.
Un petrolero que transportaba combustible atacado en aguas territoriales iraquíes este 12 de marzo de 2026. Foto: REUTERS / Mohammed Aty.
Desde la conducción de la AIE, Fatih Birol sostuvo que la decisión tuvo un “fuerte impacto” en los mercados, aunque sin precisar el ritmo diario de liberación.
Además de liberar reservas, Reuters informó que Alemania evalúa medidas internas para amortiguar la suba: limitar a una vez por día los aumentos de precios en estaciones de servicio y endurecer normas antimonopolio en el sector energético.
La jugada busca contener el traslado a precios domésticos mientras el conflicto sigue empujando la volatilidad del crudo.
Qué aportan otros países
En el esquema global, Estados Unidos y Japón aparecen como los mayores aportantes dentro de la liberación coordinada, según reportes internacionales, mientras la Unión Europea afirmó que no ve un riesgo “inmediato” de abastecimiento, aunque sigue la situación de cerca y espera el detalle de contribuciones país por país.
En el mercado, el nerviosismo no se disipó del todo: el Brent volvió a moverse arriba de los US$100 en medio de ataques a buques y amenazas de sostener el cierre de Ormuz, un combo que mantiene el precio “al límite” aun con reservas en la calle.