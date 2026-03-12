Bloqueo en Ormuz

Alemania libera reservas de petróleo ante el conflicto bélico en Medio Oriente

Para aliviar la presión sobre los trabajadores que dependen del automóvil y sobre las empresas, el gobierno alemán se unirá a la acción impulsada por la Agencia Internacional de la Energía para estabilizar el mercado ante la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.