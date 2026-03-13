Turquía afirmó que la OTAN interceptó un tercer misil iraní en su espacio aéreo

El Ministerio de Defensa de Turquía informó este viernes que los sistemas de defensa de la OTAN interceptaron un tercer misil que ingresó en el espacio aéreo turco desde el inicio del actual conflicto con Irán.
El Ministerio de Defensa turco indicó que un proyectil balístico proveniente de Irán fue neutralizado por sistemas de defensa desplegados en el Mediterráneo Oriental. No se registraron víctimas y Ankara mantiene su espacio aéreo bajo vigilancia permanente.
Según el comunicado oficial, se trató de una munición balística lanzada desde territorio iraní que fue neutralizada por medios de defensa aérea y antimisiles desplegados por la alianza en el Mediterráneo Oriental, antes de que pudiera impactar en territorio turco. Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas ni daños materiales.
De acuerdo con la información difundida por Ankara, la interceptación fue realizada por los sistemas defensivos de la OTAN que operan en la región, como parte del dispositivo militar destinado a proteger el espacio aéreo de los países miembros.
Este sería el tercer incidente de este tipo desde que comenzó la actual escalada militar en Medio Oriente. Episodios similares ya habían sido reportados a comienzos de la semana, lo que llevó a reforzar las medidas de vigilancia en el espacio aéreo turco.
Las autoridades señalaron que el sistema de defensa actuó de manera preventiva para evitar cualquier riesgo sobre el territorio nacional.
Tras una interceptación anterior ocurrida el lunes, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió públicamente a Irán que evitara realizar “acciones provocativas” que pudieran ampliar el conflicto en la región.
Sin embargo, desde Teherán negaron haber lanzado un misil hacia territorio turco.
El mandatario turco también aseguró que las fuerzas armadas del país se mantienen en estado de alerta permanente desde el inicio de la crisis regional.
Según explicó, el control del espacio aéreo se realiza las 24 horas mediante aviones de combate F-16, aeronaves de alerta temprana y aviones cisterna que permiten extender las operaciones de patrullaje.
La situación refuerza la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto en Medio Oriente, ya que Turquía, miembro clave de la OTAN, se ubica en una posición estratégica entre Europa y Asia y mantiene fronteras cercanas a varios de los escenarios de tensión en la región.