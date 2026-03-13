Crece la tensión

Turquía afirmó que la OTAN interceptó un tercer misil iraní en su espacio aéreo

El Ministerio de Defensa turco indicó que un proyectil balístico proveniente de Irán fue neutralizado por sistemas de defensa desplegados en el Mediterráneo Oriental. No se registraron víctimas y Ankara mantiene su espacio aéreo bajo vigilancia permanente.