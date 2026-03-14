Estados Unidos envía "cientos" de marines a Medio Oriente

Estados Unidos envió una expedición de marines a Medio Oriente, una fuerza de respuesta rápida diseñada para responder con poco aviso a crisis militares, informaron medios estadounidenses este viernes (13.03.2026).
El despliegue de marines estadounidenses en Medio Oriente busca responder a la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, según fuentes militares.
Estados Unidos envió una expedición de marines a Medio Oriente, una fuerza de respuesta rápida diseñada para responder con poco aviso a crisis militares, informaron medios estadounidenses este viernes (13.03.2026).
Wall Street Journal reportó en primer lugar que, a medida que Irán intensifica sus ataques en el estrecho de Ormuz, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aprobó una solicitud del Comando Central de Estados Unidos para el despliegue de un grupo anfibio y su unidad expedicionaria adjunta.
El buque USS Tripoli, que estaba en Japón, se dirige ya hacia Medio Oriente, señalaron dos de los funcionarios citados, quienes aseguraron que ya hay infantes de marina desplegados en la zona para prestar apoyo a las operaciones en Irán.
Este tipo de unidades se han utilizado tradicionalmente para misiones como evacuaciones a gran escala y operaciones que requieren movimientos de barco a tierra, incluidas incursiones y asaltos.
También cuentan con un componente de combate terrestre y aéreo, y algunas unidades están entrenadas para sostener operaciones especiales durante semanas.
The New York Times, en tanto, informó que hasta 2.500 infantes de Marina se dirigen a bordo de hasta tres buques rumbo a Medio Oriente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio, "aniquilando" por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.
El mandatario dijo en sus redes sociales que el ataque fue ejecutado por el Comando Central de Estados Unidos bajo sus órdenes y que aniquilaron "por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg", donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.
Trump calificó esta isla como "la joya de la corona de Irán" y describió el ataque como uno de los "más poderosos" de la historia ejecutados sobre esta región. Sin embargo, el mandatario dijo que había optado por "no destruir la infraestructura petrolera de la isla", una decisión que puede reconsiderar si se mantiene el bloqueo en el golfo Pérsico.
"Si Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión", advirtió.