Mercados energéticos

La AIE liberará reservas estratégicas de petróleo para frenar la suba de precios por la guerra en Medio Oriente

La Agencia Internacional de Energía anunció la mayor liberación coordinada de petróleo de su historia, con más de 400 millones de barriles provenientes de reservas de emergencia. El objetivo es estabilizar los mercados energéticos ante la fuerte suba del crudo provocada por el conflicto y las interrupciones en el transporte de hidrocarburos en el Golfo Pérsico.