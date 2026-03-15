La AIE liberará reservas estratégicas de petróleo para frenar la suba de precios por la guerra en Medio Oriente
La Agencia Internacional de Energía anunció la mayor liberación coordinada de petróleo de su historia, con más de 400 millones de barriles provenientes de reservas de emergencia. El objetivo es estabilizar los mercados energéticos ante la fuerte suba del crudo provocada por el conflicto y las interrupciones en el transporte de hidrocarburos en el Golfo Pérsico.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) confirmó que pondrá en el mercado más de 400 millones de barriles de petróleo provenientes de reservas estratégicas con el objetivo de frenar el aumento del precio del crudo generado por la guerra en Medio Oriente.
La medida forma parte de una acción coordinada entre los países miembros del organismo y busca aliviar las tensiones en el mercado energético global.
Según el organismo, el petróleo comenzará a liberarse de manera inmediata desde reservas ubicadas en Asia y Oceanía, mientras que los suministros provenientes de América y Europa se incorporarán gradualmente hacia finales de marzo.
La decisión responde al impacto que el conflicto está teniendo en las rutas energéticas internacionales, en particular en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos del comercio mundial de petróleo.
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La mayor liberación de reservas en la historia
La iniciativa de la AIE implica la mayor liberación de reservas estratégicas desde la creación del organismo en 1974. En total, los 32 países miembros comprometieron cerca de 412 millones de barriles de petróleo para abastecer el mercado y amortiguar el impacto de la crisis energética.
Del volumen total anunciado, aproximadamente 271,7 millones de barriles provendrán de reservas gubernamentales, mientras que otros 116,6 millones serán aportados por reservas obligatorias mantenidas por la industria energética. El resto corresponde a distintos tipos de stocks disponibles en los países participantes.
La mayor contribución provendrá del continente americano, con casi 196 millones de barriles. Asia y Oceanía aportarán alrededor de 108 millones, mientras que Europa sumará cerca de 107 millones de barriles. En términos de composición, cerca del 72% del volumen liberado corresponde a petróleo crudo y el 28% restante a productos refinados.
Este mecanismo forma parte de las herramientas de emergencia con las que cuentan los países consumidores para enfrentar interrupciones en el suministro. Las reservas estratégicas están diseñadas precisamente para situaciones de crisis o conflictos que afectan la disponibilidad de petróleo en el mercado internacional.
Un incendio se produce en un buque de carga tailandés tras ser atacado, en el estrecho de Ormuz. Créditos: Xinhua
La guerra y el impacto en el mercado energético
La decisión de la AIE se produce en medio de un escenario de fuerte tensión geopolítica en Medio Oriente. Desde finales de febrero, el conflicto militar que involucra a Irán y a fuerzas occidentales provocó ataques contra buques y rutas energéticas en el Golfo Pérsico, generando incertidumbre sobre el abastecimiento mundial de petróleo.
Uno de los puntos más sensibles es el estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave por el que circula cerca de una quinta parte del comercio global de petróleo. Las amenazas y ataques registrados en esa zona redujeron significativamente el tránsito de buques petroleros y afectaron el flujo de exportaciones energéticas.
Las interrupciones en esa ruta estratégica repercutieron rápidamente en el mercado internacional, impulsando el precio del crudo hacia niveles cercanos a los 100 dólares por barril. Algunos analistas incluso advirtieron que, si el conflicto se intensifica o las rutas continúan bloqueadas, el valor podría seguir aumentando.
Ante este escenario, la liberación de reservas busca enviar una señal de estabilidad a los mercados y compensar parcialmente la reducción de la oferta. No obstante, especialistas advierten que el efecto podría ser limitado si las interrupciones en el transporte de petróleo persisten durante un período prolongado.
La AIE señaló que continuará monitoreando la evolución del mercado energético internacional y que podría recomendar nuevas medidas si la crisis se profundiza. Mientras tanto, la liberación coordinada de reservas aparece como una herramienta clave para evitar una escalada mayor en los precios del petróleo y sus consecuencias sobre la economía global.