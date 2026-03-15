#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
León XIV

El Papa imploró que cese la "atroz violencia de la guerra en Medio Oriente"

Tras rezar el Ángelus desde el estudio del Palacio Apostólico, el Sumo Pontífice hizo un llamamiento a los gobiernos implicados en la escalada bélica en la región. Pidió que se retome el diálogo entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Tras rezar el Ángelus desde el estudio del Palacio Apostólico, el Papa hizo un llamamiento a un alto el fuego en la región, sacudida durante más de dos semanas por el conflicto entre la coalición israelí-estadounidense e Irán. Foto: REUTERS / Matteo Minnella.Tras rezar el Ángelus desde el estudio del Palacio Apostólico, el Papa hizo un llamamiento a un alto el fuego en la región, sacudida durante más de dos semanas por el conflicto entre la coalición israelí-estadounidense e Irán. Foto: REUTERS / Matteo Minnella.
Seguinos en
Por: 

El papa León XIV pidió este domingo a los responsables del conflicto en Medio Oriente que pongan fin a las hostilidades, tras denunciar la "atroz violencia" que sufren los pueblos de la región desde hace dos semanas.

"En nombre de los cristianos de Medio Oriente y todas las personas de buena voluntad, hago un llamado a los responsables de este conflicto: alto al fuego", expresó el Sumo Pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico.

Faithful gather in St. Peter's Square as Pope Leo XIV leads the Angelus prayer from a window of the Apostolic Palace, at the Vatican, March 15, 2026. REUTERS/Matteo MinnellaEl Pontífice reiteró su cercanía en oración a todas las familias que han perdido a seres queridos en los atentados. Foto: REUTERS / Matteo Minnella.

"Es imprescindible reabrir las vías del diálogo. La violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos", sostuvo tras rezar el Ángelus desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico el cuarto domingo de Cuaresma.

León XIV denunció que desde hace dos semanas los pueblos de la región "sufren la atroz violencia de la guerra" y "miles de personas inocentes han muerto y muchísimas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares".

Pope Leo XIV interacts with a child as he arrives for the weekly general audience in Saint Peter's Square at the Vatican, March 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAYEl sumo pontífice lamentó que los pueblos de la región "sufren la atroz violencia de la guerra" y "miles de personas inocentes han muerto y muchísimas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares". Foto: REUTERS / Yara Nardi.

El enfrentamiento bélico ha experimentado un nuevo recrudecimiento de la violencia desde el 28 de febrero, día en que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque militar conjunto contra Irán provocando la muerte de más de 1200 personas hasta la fecha, entre ellas al menos 200 niños.

La situación en el Líbano

Asimismo, el Sumo Pontífice expresó la "gran preocupación" del Vaticano por la situación en Líbano, país al que viajó el pasado diciembre como parte de su primer viaje internacional y donde esta semana un sacerdote maronita murió tras ser alcanzado por un proyectil durante un bombardeo.

Mirá tambiénIsrael ordena una nueva evacuación en el sur del Líbano tras ataques contra instalaciones de Hezbollah

"Espero que existan vías de diálogo que puedan apoyar a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis actual, en beneficio de todos los libaneses", sostuvo León XIV.

Finalmente, elevó "un sincero llamamiento a sustituir el uso de las armas por el diálogo, que es el único que puede garantizar la paz que anhelan todos los pueblos".

Cerrando con un llamamiento a la paz. "En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las personas de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego! Es imprescindible reabrir las vías del diálogo. La violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos".

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
León XIV
Medio Oriente
Vaticano
Estados Unidos
Israel
Irán

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro