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Por la guerra en Medio Oriente

Se suspendió la Finalissima entre Argentina y España

El duelo que se iba a disputar en Qatar quedó cancelado tras no definir una nueva sede, luego de la escalada en Medio Oriente.

La UEFA anunció la suspensión del partido que debían disputar la selección argentina y la selección española de fútbol.La UEFA anunció la suspensión del partido que debían disputar la selección argentina y la selección española de fútbol.
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La UEFA anunció la suspensión de la Finalissima que debían disputar la selección argentina y la selección española, luego de que el partido programado para el 27 de marzo en Qatar no pudiera realizarse debido a la escalada bélica en Medio Oriente.

El organismo europeo explicó que intentó encontrar alternativas para mantener el encuentro, incluyendo la posibilidad de disputarlo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid o incluso organizar una serie a doble partido entre España y Argentina, pero las propuestas no lograron el acuerdo de todas las partes involucradas.

Mirá tambiénEl Litoral en la Conmebol: ¿Qué pasa con la Finalissima?

Ante la falta de una sede y fecha compatibles, la UEFA confirmó finalmente la cancelación de esta edición de la Finalissima, torneo creado junto a Conmebol para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica, y agradeció tanto a las autoridades de Catar como a los organizadores que intentaron llevar adelante el evento.

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