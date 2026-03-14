Mano a mano con Nery Pumpido

El Litoral en la Conmebol: ¿Qué pasa con la Finalissima?

Después de la reunión con Tapia, donde estuvo Nery, el presidente Alejandro Domínguez se reunió con Gianni Infantino en Miami. “Si no se juega el 27, ya no hay fecha”, admite Nery.