El Litoral en la Conmebol: ¿Qué pasa con la Finalissima?

Sin dudas, entre la Conmebol y UEFA viven horas decisivas para saber qué ocurrirá con la famosa “Finalissima”, que debían jugar la Argentina y España en Qatar.
Después de la reunión con Tapia, donde estuvo Nery, el presidente Alejandro Domínguez se reunió con Gianni Infantino en Miami. “Si no se juega el 27, ya no hay fecha”, admite Nery.
Sin dudas, entre la Conmebol y UEFA viven horas decisivas para saber qué ocurrirá con la famosa “Finalissima”, que debían jugar la Argentina y España en Qatar.
En medio de la cobertura internacional de El Litoral junto a Capibaras XV en Asunción del Paraguay, el diario de Santa Fe dialogó con Nery Alberto Pumpido.
“A esta hora del sábado, no hay resolución de nada y saben que nunca me guardo nada”, dice el Secretario General Adjunto de la Conmebol bajo el sol de Asunción.
-Está bien, pero arranquemos con cuestiones reales
-Sí, está bien
-Fueron con Ale Domínguez el jueves para hablar con Tapia a Buenos Aires…
-Así es
-¿Es real que UEFA les dijo que España quiere el Bernabeu?
-Así es, tal cual
-¿Y también es real que “Chiqui” les dijo que quiere River?
-Sí, lo expresó en la cena del jueves en Buenos Aires
-¿Y entonces qué va a pasar con Argentina-España?
-Yo tengo una idea, pero no la voy a decir…
-Pero me dijiste que la Scaloneta tiene tickets para viajar el 19…o sea que no falta nada!!!
-Pero eso era si se jugaba en Qatar y no la vamos a jugar en Qatar
-¿Hay otra fecha si no se juega el 27?
-Nooo, se viene el Mundial
-Entonces, ¿qué pensás Nery que va a pasar con la Finalissima?
-No te lo voy a decir. Chau…