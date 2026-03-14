El rugby del Litoral en ciudad Conmebol

La "Santafesinidad" al palo: ¡Pumpido con los Capibaras!

Si algo le sobra a Nery Alberto Pumpido, campeón del mundo y Secretario General Adjunto de la Conmebol, es amor y pertenencia por su tierra. Se llegó hasta el mismo hotel de Capibaras para saludar al plantel, staff técnico y al CEO Carlos Fertonani.