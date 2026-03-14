La "Santafesinidad" al palo: ¡Pumpido con los Capibaras!

ASUNCIÓN DEL PARAGUAY (Enviados Especiales).- La vida de Nery Alberto Pumpido en esta ciudad está lejos de un lugar tranquilo o de vacaciones. Todo lo contrario. Su agenda no para, muchas veces con cuestiones impensadas.
Si algo le sobra a Nery Alberto Pumpido, campeón del mundo y Secretario General Adjunto de la Conmebol, es amor y pertenencia por su tierra. Se llegó hasta el mismo hotel de Capibaras para saludar al plantel, staff técnico y al CEO Carlos Fertonani.
ASUNCIÓN DEL PARAGUAY (Enviados Especiales).- La vida de Nery Alberto Pumpido en esta ciudad está lejos de un lugar tranquilo o de vacaciones. Todo lo contrario. Su agenda no para, muchas veces con cuestiones impensadas.
El mismo jueves, después que Claudio Tapia declarara que “si España quiere jugar la Finalissima en el Bernabeu, yo quiero jugarla en la cancha de River”, el mismo Alejandro Domínguez le dijo: “Nery vamos ya mismo a Buenos Aires para hablar personalmente con Tapia”.
Cuando volvió el viernes de ese viaje para estar con el “1” de la AFA, mientras Alejandro Domíguez siguió vuelo a Miami para estar con Infantino, Nery “quedó a cargo de la Conmebol”: llegó, se puso el traje y junto al presidente de Paraguay, Santi Peña, participó de la cumbre anual del BID con más de 12.000 asistentes.
Visita histórica
El sábado fue parte, en la misma Conmebol, de una producción internacional de El Litoral camino al Mundial, junto a leyendas del fútbol sudamericano que fueron convocadas por el diario de Santa Fe con la espectacular producción de “Kuko” (un crack, a esta altura amigo infalible en Asunción).
Con El Litoral como testigo, recibió la invitación de Carlos Fertonani, CEO de la franquicia de Litoral Rugby para estar con los players y staff técnico de Capibaras XV, en el Five Hotel y a la espera del duro cruce con Yacare.
Al campeón del mundo, Nery Pumpido, lo recibieron Nicolás Galatro, jefe staff técnico de Capibaras, junto a Carlos Fertonani, CEO de la franquicia.
“Lo veo a Nery, cómo no acordarme de México ’86, de Maradona, de toda esa locura”, dijo Galatro.
“Voy siguiendo todo lo de Capibaras por El Litoral y por las redes de Carlitos Fertonani. Me gusta seguir todos los deportes y mucho más si es de Santa Fe, mi tierra. Lo que les puedo decir es que estudien, se preparen, piensen en el futuro. Nunca bajen los brazos, no se entreguen…A mí me pasó de todo, me quebré…pero siempre seguí para adelante…”, dijo Nery.
“Nacho” Gandini, uno de los dos capitanes de Capibaras XV, se emocionó con la charla de Nery Pumpido, reconoció que “se habla de fútbol” en el plantel de rugby del Litoral, aunque “no soy de los más futboleros”.
Como si los “Lunes de Raíces”, esas charlas que el plantel realiza en la Casa Capibaras desde que arrancó este sueño de la franquicia propia, se trasladaran un sábado a la calurosa Asunción del Paraguay, el campeón del mundo y número 2 de la Conmebol, Nery Alberto Pumpido, saludó y alentó a los Capibaras XV.
La cuarta franquicia argentina que representa al Litoral y al rugby criollo en el marco del Súper Rugby Américas. Más que nunca, santafesinidad al palo.