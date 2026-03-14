Alpine se afirma como la cuarta fuerza en el GP de China

Tras una carrera sprint marcada por la degradación rápida de los neumáticos, Pierre Gasly logró defender su posición y culminó séptimo en la clasificación del GP de China.
Pierre Gasly aseguró el séptimo lugar en la parrilla de salida del Gran Premio de China, consolidando a Alpine como la cuarta fuerza de la Fórmula 1 este fin de semana. A tres décimas de los McLaren, el piloto francés confía en que los ajustes realizados en el monoplaza le permitan mantener el ritmo en la carrera, aunque advierte que la ventaja sobre Red Bull podría ser temporal.
Tras una carrera sprint marcada por la degradación rápida de los neumáticos, Pierre Gasly logró defender su posición y culminó séptimo en la clasificación del GP de China.
El piloto francés destacó la solidez de la actuación pese a las dificultades iniciales: “Hicimos cambios pensando en la carrera, agregando más carga en la parte delantera del auto. Espero que esto nos ayude mañana”, explicó.
Gasly reconoció que la carrera sprint fue “más decepcionante” y que la gestión de neumáticos será clave para la carrera principal, donde Alpine buscará consolidar su lugar en la lucha por la cuarta posición de la parrilla.
Lo más destacado de la jornada fue que Alpine superó a los dos Red Bull, aunque Gasly matiza que esto responde a las dificultades actuales del equipo austriaco.
Además, el francés quedó a solo tres décimas del McLaren de Lando Norris, consolidando a Alpine como la cuarta fuerza de la parrilla y dejando entrever un posible duelo con rivales que parecían inalcanzables hace apenas unos días.
“Es alentador ver que podemos ser el cuarto auto más rápido. La diferencia con los de adelante es mínima, así que debemos concentrarnos en nuestro trabajo y acercarnos progresivamente al grupo que está delante”, agregó Gasly.
A pesar del impulso, Gasly mantiene los pies en la tierra.
El francés considera que la ventaja sobre Red Bull podría ser temporal, y que la jerarquía en la parrilla aún puede cambiar: “Red Bull ha mostrado un ritmo sólido en Melbourne, así que no creemos que estemos al nivel de ellos todavía. Este fin de semana simplemente han retrocedido un poco”, explicó.
Para Alpine, la clave estará en mantener la progresión técnica y aprovechar cada oportunidad.
“Tenemos el potencial para estar en ese grupo, pero la temporada es rápida y todo puede evolucionar muy pronto. Es importante avanzar más rápido que los demás para mantenernos en el buen tren”, concluyó Gasly.