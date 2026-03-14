Fórmula 1

Alpine se afirma como la cuarta fuerza en el GP de China

Pierre Gasly aseguró el séptimo lugar en la parrilla de salida del Gran Premio de China, consolidando a Alpine como la cuarta fuerza de la Fórmula 1 este fin de semana. A tres décimas de los McLaren, el piloto francés confía en que los ajustes realizados en el monoplaza le permitan mantener el ritmo en la carrera, aunque advierte que la ventaja sobre Red Bull podría ser temporal.