Colapinto: "Encontramos rendimiento y eso nos da confianza para la carrera"

El argentino Franco Colapinto protagonizó una sólida recuperación este sábado en el Circuito Internacional de Shanghái, donde logró el 12° puesto en la clasificación para el Gran Premio de China.
El piloto argentino se quedó a apenas cinco milésimas de ingresar a la Q3 en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1. Tras un viernes complicado, el bonaerense mejoró notablemente el rendimiento de su Alpine F1 Team y largará 12°, con expectativas de pelear por puntos en la carrera del domingo.
El argentino Franco Colapinto protagonizó una sólida recuperación este sábado en el Circuito Internacional de Shanghái, donde logró el 12° puesto en la clasificación para el Gran Premio de China.
El viernes había sido complicado para el joven piloto, que terminó 16° en la clasificación sprint y lejos del rendimiento de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Sin embargo, los ajustes realizados en su monoplaza Alpine A526 permitieron mejorar notablemente el comportamiento del auto y acercarse a los puestos de vanguardia del mediocampo.
La jornada comenzó con señales positivas durante la carrera sprint, donde Colapinto llegó a ubicarse 12° en los primeros compases antes de cruzar la meta en la 14ª posición.
En la clasificación, el piloto argentino fue mejorando progresivamente sus tiempos. En la Q1 marcó inicialmente 1m35s973, luego bajó a 1m34s388 y finalmente registró 1m33s634 en su último intento, suficiente para avanzar a la Q2 en el décimo puesto, dos posiciones por delante de Gasly.
Ya en la segunda tanda clasificatoria, comenzó con un tiempo de 1m33s616 que lo ubicó 13°. En su intento final mejoró a 1m33s357, pero quedó 12°, a apenas cinco milésimas del francés Isack Hadjar, quien con su Red Bull Racing se quedó con el último lugar disponible en la Q3.
“Es realmente molesto. Podés encontrar esas cinco milésimas en cualquier parte de la vuelta”, reconoció Colapinto ante los medios tras la sesión.
Más allá de la mínima diferencia que lo dejó fuera del top 10, Colapinto destacó el trabajo del equipo para revertir los problemas del viernes.
El argentino explicó que los ingenieros de Alpine detectaron una diferencia aerodinámica entre ambos autos y lograron encontrar mejoras en la puesta a punto. Según detalló, el monoplaza mostró mayor estabilidad, más carga aerodinámica y un comportamiento más consistente, aunque aún resta optimizar el eje trasero.
“Hoy el auto fue muy diferente de manejar, pero mucho más rápido y consistente. El equipo hizo un gran trabajo para entender qué estaba pasando”, valoró.
Con este salto de rendimiento, Colapinto se mostró optimista de cara a la carrera del domingo.
“Ha sido un fin de semana positivo hasta ahora. Mañana vamos a luchar fuerte para sumar puntos”, aseguró el argentino, confiado en poder meterse en la zona de puntos en el Gran Premio de China.