Fórmula 1

Colapinto: "Encontramos rendimiento y eso nos da confianza para la carrera"

El piloto argentino se quedó a apenas cinco milésimas de ingresar a la Q3 en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1. Tras un viernes complicado, el bonaerense mejoró notablemente el rendimiento de su Alpine F1 Team y largará 12°, con expectativas de pelear por puntos en la carrera del domingo.