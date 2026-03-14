Torneo Apertura 2026

Lanús le ganó a Estudiantes y se acerca a la zona de clasificación

Con el triunfo, el “Granate” cortó una racha de cinco partidos sin victorias en el torneo local y alcanzó el décimo lugar de la zona A, con 12 puntos, mientras que el equipo de Alexander Medina es tercero en el mismo grupo, con 15 unidades.