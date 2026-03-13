#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Cuentas pendientes

Balearon a un joven y dijo que fue por una pelea previa en un partido de futbol

La víctima recibió un disparo en el pie y otro que rozó su pierna. El incidente estaría ligado a una discusión previa durante un partido de fútbol.

El herido recibió una primera atención en el hospital Iturraspe. Foto: archivo El LitoralEl herido recibió una primera atención en el hospital Iturraspe. Foto: archivo El Litoral
Seguinos en
Por: 

Un violento episodio con armas de fuego sacudió la tarde del jueves en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. Un joven de 19 años resultó herido de bala luego de ser atacado por dos hombres en plena vía pública, en un hecho que tendría como trasfondo un conflicto previo surgido en una cancha de fútbol amateur.

La víctima fue asistida en el hospital Iturraspe, donde personal policial tomó conocimiento del caso y comenzó a reconstruir lo ocurrido.

Eran cerca de las 15.30 cuando personal policial que se encontraba realizando tareas sumariales en la zona de Carranza y Chubut recibió un aviso urgente por radio. Desde la guardia del hospital Iturraspe informaban que momentos antes había ingresado un joven herido de arma de fuego.

Ante la alerta, el móvil policial que se encontraba en cercanías se dirigió al centro de salud. Una vez allí, los uniformados entrevistaron al herido, quien estaba siendo asistido en la sala de urgencias.

"Viste como te enganché"

El joven fue identificado como S. M. de 19 años. Según su testimonio, alrededor de las 15 horas caminaba por la zona de Los Teros y Misiones cuando se produjo el ataque.

PATRULLERO - FABATIAPersonal policial investiga lo sucedido. Foto: archivo El Litoral

En ese momento observó que desde una barbería ubicada en esa esquina salió un tal Gastón, de unos 25 años quien, según su relato, lo reconoció al verlo pasar.

Siempre de acuerdo con la versión del herido, el nombrado extrajo un arma de fuego tipo 9 milímetros y efectuó un disparo, que impactó en su pie derecho. Tras el primer balazo, el joven cayó al suelo.

“¿Viste cómo te agarré, guacho? ¿Viste cómo te enganché?”, le habría dicho el agresor. Pero la secuencia no terminó allí.

Un segundo tirador

Mientras intentaba levantarse, la víctima aseguró que intervino otro hombre que se encontraba en la barbería. Se trataría de un tal Leo, de aproximadamente 27 años quien, según la denuncia, habría sacado un revólver calibre 38 y efectuado otro disparo. Ese proyectil rozó su pierna izquierda.

Luego de la agresión, ambos atacantes habrían escapado corriendo en dirección a una vivienda ubicada en Misiones al 7400.

Conflicto previo

Consultado por el origen del enfrentamiento, el joven relató que hace alrededor de un mes había tenido una discusión con los sospechosos en una canchita de fútbol. Sin embargo, creía que el problema ya había quedado atrás. “Pensé que ya estaba, que no había más bronca”, explicó a los policías.

El médico de guardia del hospital Iturraspe confirmó que el agredido presentaba una fractura en el pie derecho producto del impacto de bala.

El profesional recomendó su traslado al hospital Cullen para continuar con el tratamiento, aunque el joven se negó a ser derivado y solicitó el alta voluntaria. Posteriormente fue trasladado por personal policial para su examen en Medicina Legal.

Intervención judicial

La situación fue comunicada al Ministerio Público de la Acusación, interviniendo la fiscal de Homicidios, Dra. Iglesias, quien dispuso las primeras medidas investigativas.

En paralelo, se solicitó la presencia de personal de la PDI para avanzar con las diligencias correspondientes. Mientras tanto, los investigadores intentan localizar a los presuntos agresores, cuyos nombres fueron aportados por la propia víctima.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe violenta
Inseguridad en Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro