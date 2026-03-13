Balearon a un joven y dijo que fue por una pelea previa en un partido de futbol

Un violento episodio con armas de fuego sacudió la tarde del jueves en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. Un joven de 19 años resultó herido de bala luego de ser atacado por dos hombres en plena vía pública, en un hecho que tendría como trasfondo un conflicto previo surgido en una cancha de fútbol amateur.
La víctima fue asistida en el hospital Iturraspe, donde personal policial tomó conocimiento del caso y comenzó a reconstruir lo ocurrido.
Eran cerca de las 15.30 cuando personal policial que se encontraba realizando tareas sumariales en la zona de Carranza y Chubut recibió un aviso urgente por radio. Desde la guardia del hospital Iturraspe informaban que momentos antes había ingresado un joven herido de arma de fuego.
Ante la alerta, el móvil policial que se encontraba en cercanías se dirigió al centro de salud. Una vez allí, los uniformados entrevistaron al herido, quien estaba siendo asistido en la sala de urgencias.
"Viste como te enganché"
El joven fue identificado como S. M. de 19 años. Según su testimonio, alrededor de las 15 horas caminaba por la zona de Los Teros y Misiones cuando se produjo el ataque.
Personal policial investiga lo sucedido. Foto: archivo El Litoral
En ese momento observó que desde una barbería ubicada en esa esquina salió un tal Gastón, de unos 25 años quien, según su relato, lo reconoció al verlo pasar.
Siempre de acuerdo con la versión del herido, el nombrado extrajo un arma de fuego tipo 9 milímetros y efectuó un disparo, que impactó en su pie derecho. Tras el primer balazo, el joven cayó al suelo.
“¿Viste cómo te agarré, guacho? ¿Viste cómo te enganché?”, le habría dicho el agresor. Pero la secuencia no terminó allí.
Un segundo tirador
Mientras intentaba levantarse, la víctima aseguró que intervino otro hombre que se encontraba en la barbería. Se trataría de un tal Leo, de aproximadamente 27 años quien, según la denuncia, habría sacado un revólver calibre 38 y efectuado otro disparo. Ese proyectil rozó su pierna izquierda.
Luego de la agresión, ambos atacantes habrían escapado corriendo en dirección a una vivienda ubicada en Misiones al 7400.
Conflicto previo
Consultado por el origen del enfrentamiento, el joven relató que hace alrededor de un mes había tenido una discusión con los sospechosos en una canchita de fútbol. Sin embargo, creía que el problema ya había quedado atrás. “Pensé que ya estaba, que no había más bronca”, explicó a los policías.
El médico de guardia del hospital Iturraspe confirmó que el agredido presentaba una fractura en el pie derecho producto del impacto de bala.
El profesional recomendó su traslado al hospital Cullen para continuar con el tratamiento, aunque el joven se negó a ser derivado y solicitó el alta voluntaria. Posteriormente fue trasladado por personal policial para su examen en Medicina Legal.
Intervención judicial
La situación fue comunicada al Ministerio Público de la Acusación, interviniendo la fiscal de Homicidios, Dra. Iglesias, quien dispuso las primeras medidas investigativas.
En paralelo, se solicitó la presencia de personal de la PDI para avanzar con las diligencias correspondientes. Mientras tanto, los investigadores intentan localizar a los presuntos agresores, cuyos nombres fueron aportados por la propia víctima.