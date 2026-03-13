Durante la noche: descubren intrusos en el Ministerio de Trabajo; dos aprehendidos y un prófugo

Una intervención policial durante la noche del jueves terminó con dos hombres aprehendidos luego de que fueran detectados dentro de las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la ciudad de Santa Fe. El hecho quedó bajo investigación judicial con la calificación provisoria de Violación de domicilio.
El episodio ocurrió cerca de las 23 horas del jueves, en el edificio público ubicado en Crespo al 2200, y demandó la intervención de personal de la Brigada Motorizada, tras un alerta ingresado a la Central de Emergencias 911.
Alerta en el edificio público
De acuerdo con fuentes policiales, el aviso se originó cuando el efectivo policial que realizaba servicio adicional en el lugar detectó movimientos sospechosos durante una recorrida de rutina por el patio trasero del edificio.
En ese momento el uniformado observó tres hombres desconocidos dentro del predio, lo que hizo presumir que intentaban cometer algún tipo de ilícito.
Intento de robo en el Ministerio de Trabajo. Foto: Gentileza
Ante la situación, el agente dio la voz de alto identificándose como policía. Sin embargo, los intrusos emprendieron la huida, lo que motivó que el efectivo activara rápidamente el sistema de emergencias y solicitara apoyo a través del 911.
Operativo y detenciones
A los pocos minutos arribaron al lugar móviles de la Brigada Motorizada, que iniciaron un operativo de rastrillaje en las inmediaciones.
Como resultado de ese despliegue, los uniformados lograron interceptar a dos de los sospechosos en cercanías de Belgrano y Crespo, quienes coincidían con la descripción física y de vestimenta aportada por el agente que había detectado la intrusión.
Durante la identificación, los individuos se mostraban visiblemente agitados y con contradicciones en sus dichos, lo que reforzó las sospechas de su participación en el episodio. Finalmente ambos fueron aprehendidos y trasladados a sede policial.
Los aprehendidos
Los detenidos fueron identificados como un hombre de 30 años, con domicilio en barrio Los Hornos y un joven, de 21,domiciliado en Alto Verde, Manzana 7.
En cuanto al tercer individuo que había sido visto dentro del predio, logró escapar antes de la llegada de los móviles policiales y es intensamente buscado.
El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la fiscal Dra. Peresin, quien dispuso las actuaciones correspondientes.
Por el momento, el hecho fue caratulado de manera provisoria como Violación de domicilio, mientras se profundiza la investigación para determinar las circunstancias del ingreso al edificio público y si existió intento de robo u otro delito.