Inseguridad en zona céntrica

"En 2 minutos me arruinaron la vida"; brutal robo de una moto a una mujer en Santa Fe

Dos delincuentes la atacaron en Urquiza al 2900 donde la hicieron caer y le robaron su moto. La víctima sostiene sola su hogar, está a cargo de cinco menores, y reclama la devolución de su vehículo