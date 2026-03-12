Una pareja agresiva y un hallazgo inquietante

Un pedido de auxilio a la Central de Emergencias 911 por un caso de violencia de género en la ciudad de Santa Fe derivó en un procedimiento que terminó con una pareja detenida y el secuestro de distintos elementos que llamaron la atención de la policía.
El operativo tuvo lugar en pasaje Liniers al 3700 (un par de cuadras al oeste del Hospital Cullen), donde una patrulla del Comando Radioeléctrico fue recibida por un joven de 25 años.
Versiones
El muchacho explicó que había sido amenazado con un cuchillo por su pareja, una mujer de 24 años, quien además le pegó con un palo.
Ella retrucó en ese momento que el hombre también la había agredido físicamente y que adentro del domicilio tenía armas de fuego.
Los uniformados solicitaron entonces permiso para ingresar al inmueble y requisarlo.
Sorpresa
Con la autorización de los dueños de casa, los policías ingresaron y encontraron cartuchos de escopeta, un juego de esposas, dos equipos de comunicaciones con una base, un porta placas, un correaje, dos pistoleras, un arma blanca, una interna, una muslera, una campera de indumentaria Swat y dos pares de Borceguíes.
Al ser consultado sobre “por qué” tenía estos artículos y de donde provenían, el sujeto se limitó a decir que había realizado un curso de instructor de tiro, pero no acreditó documentación alguna que lo confirme.
Todos los elementos fueron incautados y la pareja fue aprehendida. Todo lo actuado quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).