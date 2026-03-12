Imputaron a un hombre de 18 años por abusar de su prima de 11

Tiene 18 años y permanece privado de la libertad en el marco de una causa que lo investiga como autor de una serie de abusos sexuales cometidos contra su prima, una niña de 11 años.
La fiscalía sostiene que aprovechó los momentos en los que quedaba a cargo de la menor para someterla. La víctima ya declaró en cámara Gesell y la prisión preventiva se discutirá el lunes.
Tiene 18 años y permanece privado de la libertad en el marco de una causa que lo investiga como autor de una serie de abusos sexuales cometidos contra su prima, una niña de 11 años.
G.J.P. fue imputado este jueves por la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien le atribuyó la autoría del delito de "abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda". La identidad del hombre se reserva para proteger a la víctima, que tiene su mismo apellido.
La audiencia se desarrolló en la sala 3 de los tribunales santafesinos, ante el juez Sergio Carraro. La fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva del acusado, la cual será discutida el próximo lunes 16 de marzo. La abogada María Virginia Roces se hizo cargo de la defensa.
Según la atribución delictiva, G.J.P. sometió sexualmente a la niña en reiteradas oportunidades, entre el 29 de agosto y el 13 de noviembre del año pasado en la casa de ella.
Sus tíos le confiaban el cuidado de la niña, y de un hermano menor de ella, mientras salían a trabajar. Eran esos los momentos en los que se habrían cometido los abusos, lo que motivó la aplicación del agravante.
Trascendió que, al enterarse de que G.J.P tenía un vínculo con una adolescente de 14 años, la víctima fue consultada por las actitudes de su primo. Fue entonces que logró contar lo que le había ocurrido.
Tras la radicación de la denuncia, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género Familiar y Sexual (Gefas) del MPA dispuso la realización de unas serie de medidas. Entre ellas, la entrevista en cámara Gesell a la víctima.
Esta, sumada a una serie de dibujos, testimonios de familiares e informes de los profesionales -médicos y psicólogos- que intervinieron, conforman las evidencias recabadas hasta el momento, por las que se detuvo e imputó a G.J.P. Las mismas serán expuestas durante la audiencia de medidas cautelares.
El hombre de 18 años continuará tras las rejas hasta que el lunes un juez resuelva ordenar su prisión preventiva o disponer su liberación.