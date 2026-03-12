Camión enganchó una rama y provocó caos en la zona céntrica de Santa Fe

La mañana del jueves arrancó con sobresaltos en el microcentro de la ciudad de Santa Fe. Un camión de gran porte con acoplado protagonizó un incidente vial que, si bien no dejó personas heridas, generó un importante trastorno en la zona y dejó sin energía eléctrica a toda una cuadra.
El episodio ocurrió sobre calle Mendoza, a pocos metros de la intersección con Avenida 27 de Febrero, en un sector donde a esa hora el tránsito suele ser intenso por el ingreso de vehículos hacia el casco céntrico.
El impacto con las ramas
Según pudo saberse, el transporte de carga avanzaba por Mendoza cuando la parte superior de la cabina rozó las ramas de un árbol de gran porte que se extiende sobre la calzada. El contacto fue suficiente para desatar el problema.
Camión enganchó una rama y causó caos en zona céntrica. Foto: Gentileza
Una rama de importantes dimensiones se desprendió y cayó sobre la calle. En su descenso también arrastró parte del tendido eléctrico, lo que dejó momentáneamente sin suministro a la cuadra donde se ubica el Banco de Santa Fe.
La escena generó sorpresa entre peatones y automovilistas que circulaban por el lugar.
Caos vehicular en hora pico
El incidente se produjo en un horario de alta circulación, cuando numerosos conductores se desplazaban hacia el centro.
La presencia del camión detenido, sumada a la rama caída y los cables en la vía pública, obligó a interrumpir parcialmente el tránsito y provocó demoras durante varios minutos.
Automovilistas, motociclistas y colectivos debieron maniobrar con cautela para evitar el obstáculo, lo que derivó en un embotellamiento en el sector.
Sin heridos, pero con daños
A pesar del fuerte impacto contra el árbol y la caída de la rama, el conductor del transporte resultó ileso. El propio chofer explicó que el vehículo prácticamente no sufrió daños mecánicos. Solo se registraron roturas menores en la parte superior de la cabina, principalmente en chapas y piezas plásticas.
Tras el incidente, el camión pudo volver a ponerse en marcha sin inconvenientes.
“No tendría que haber entrado con el acoplado”
El conductor también expresó su malestar por lo ocurrido y cuestionó la falta de coordinación para el ingreso del vehículo al centro de la ciudad.
Según explicó, en condiciones normales debería ingresar solo con el chasis del camión y no con el acoplado completo, debido a las dificultades que presenta la circulación en calles angostas y con arbolado urbano.
En ese sentido, consideró que tendría que haber existido algún tipo de acompañamiento o advertencia previa para facilitar la maniobra.
El hombre remarcó además que su trabajo lo expone habitualmente a este tipo de situaciones, aunque aclaró que lo importante es que no hubo lesionados.
Incluso, tras el susto, se comunicó con su familia para llevar tranquilidad y confirmar que se encontraba en buen estado.
Energía y tránsito
Con el correr de los minutos se esperaba la intervención de personal técnico para retirar las ramas caídas y reparar el tendido eléctrico afectado.
Mientras tanto, la situación volvió a poner en evidencia las complicaciones que genera la circulación de vehículos de gran porte en el centro santafesino, especialmente en calles con arbolado frondoso y cableado aéreo.