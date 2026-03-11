Producía y comercializaba marihuana en una vivienda de la ciudad de Rosario

A través de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto del combate contra el narcotráfico en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron en el sur provincial más de diez kilogramos de cannabis sativa de alta calidad en un sofisticado vivero clandestino “indoor”.
Las tareas de inteligencia comenzaron en enero del corriente año, a partir de tareas de campo realizadas por la División Antidrogas Rosario.
Los detectives identificaron a un sujeto que se presentaba públicamente como asesor jurídico y que no registraba actividad laboral lícita conocida.
Luego, los agentes establecieron que este hombre operaba un centro de cultivo intensivo de cannabis sativa en un departamento ubicado en la zona sur de la ciudad de Rosario.
También se incautó dinero y una máquina de contar billetes. Foto: PFA
Calidad
Esta vivienda estaba especialmente acondicionada para la producción de marihuana a través del sistema “indoor”, con tecnología destinada a maximizar la calidad y el rendimiento de los cultivos.
Una vez que la droga estaba lista para su comercialización, el investigado utilizaba la modalidad “delivery” con el fin de distribuirla en otros barrios usando su auto particular para no levantar sospechas.
Por otra parte, se detectó un segundo domicilio a pocas cuadras, utilizado para otras maniobras ilícitas.
La investigación comenzó por iniciativa del MPA. Foto: PFA
Irrupción
Con el material probatorio aportado por los uniformados, la unidad fiscal interviniente ordenó los allanamientos, por los cuales posteriormente se logró la detención del investigado, un ciudadano argentino de 30 años de edad.
Durante el procedimiento se secuestraron más de 10 kilogramos de marihuana, 219 plantas de cannabis sativa (de distintas variedades de alta potencia y gran concentración de THC, conocidas en el mercado ilegal como “cannabis premium” cuyo valor puede multiplicar varias veces el precio de la marihuana prensada tradicional), 4 viveros completos “indoor”, sistemas de riego y de iluminación especial, gran cantidad de elementos de cultivo, fumigadores, 200 macetas, 1 automóvil, 7600 dólares, 914.000 pesos, una máquina de contar billetes, 4 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
El detenido, junto a los elementos secuestrados, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas (23.737).