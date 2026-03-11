Persecución en bulevard Gálvez: dos mujeres detenidas y una escopeta secuestrada
Dos mujeres fueron aprehendidas luego de una persecución que comenzó en barrio Candioti y terminó en el ingreso a Alto Verde. Una de las sospechosas transportaba una escopeta calibre 16 dentro de una bolsa de consorcio.
Las involucradas fueron trasladadas a sede policial. Foto: Gentileza
La secuencia tuvo momentos de tensión y se desarrolló en cuestión de minutos, a plena luz del día, en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Una persecución policial terminó con dos mujeres aprehendidas y el secuestro de una escopeta, tras un procedimiento realizado por efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) en el sector del bulevard Gálvez
El operativo se concretó durante la jornada del miércoles en el marco de los dispositivos de prevención que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe.
Fuga en barrio Candioti
Todo comenzó cuando personal policial fue comisionado por la Central de Emergencias 911 hacia la zona de Las Heras y Castellanos. Allí, los uniformados observaron a dos mujeres que circulaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y cuya actitud despertó sospechas.
La moto en la que se conducían las fugitivas. Foto: Gentileza
Al advertir la presencia del móvil policial, las ocupantes del rodado decidieron escapar, lo que dio inicio a una persecución que avanzó en dirección al bulevard.
La fuga se extendió por varias cuadras hasta llegar a la intersección de Bv. Gálvez y Las Heras, donde la situación tomó un giro inesperado.
Una bolsa y un arma
En ese punto, una de las mujeres descendió rápidamente de la motocicleta llevando consigo un envoltorio. Minutos después fue interceptada por el personal policial.
La escopeta, calibre 16, estaba oculta en una bolsa de consorcio. Foto: Gentileza
Tras la intervención de agentes femeninas y la verificación del bulto que transportaba, los uniformados comprobaron que dentro de una bolsa de consorcio había una escopeta calibre 16.
El arma (marca Centauro de Lujo) fue secuestrada de inmediato en el lugar, mientras continuaba el operativo para dar con la segunda implicada.
Persecución hasta Alto Verde
Mientras se aseguraba el arma incautada, la conductora del motovehículo siguió con la fuga. La persecución continuó hacia el este de la ciudad hasta que finalmente fue interceptada en el ingreso al distrito costero de Alto Verde.
El procedimiento se concretó frente al Yacht Club, donde la mujer fue alcanzada con la colaboración de una unidad del Comando de la Costa.
Como resultado del operativo quedaron aprehendidas dos mujeres mayores de edad. Una de ellas, de 33 años, quedó a disposición de la Justicia bajo la calificación provisoria de tenencia indebida de arma de fuego.
En tanto, la segunda mujer, de 32 años, fue imputada por resistencia a la autoridad, luego de protagonizar la fuga a bordo de la motocicleta.
Durante el procedimiento, los efectivos incautaron: Una escopeta calibre 16 marca Centauro de Lujo y una motocicleta Motomel 110 cc. Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 3ª, donde se labraron las diligencias correspondientes.
Posteriormente intervino personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que continuará con las tareas judiciales y peritajes sobre el arma secuestrada para determinar su procedencia y posible utilización en otros hechos.