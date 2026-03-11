Tensión en la calle

Persecución en bulevard Gálvez: dos mujeres detenidas y una escopeta secuestrada

Dos mujeres fueron aprehendidas luego de una persecución que comenzó en barrio Candioti y terminó en el ingreso a Alto Verde. Una de las sospechosas transportaba una escopeta calibre 16 dentro de una bolsa de consorcio.