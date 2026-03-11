Un camionero santafesino resultó herido tras un choque múltiple en la Autovía 14

Un accidente de tránsito que involucró a varios vehículos se registró este miércoles por la mañana en la Autovía Nacional 14, a la altura del kilómetro 53, a pocos kilómetros del acceso a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.
El accidente ocurrió a la altura de Gualeguaychú e involucró a dos camiones, un auto y una camioneta.
De acuerdo con el informe oficial, el hecho se produjo alrededor de las 7.20, cuando un camión con semirremolque que transportaba una carga de sal circulaba en sentido sur-norte.
Por causas que se investigan, el conductor habría perdido el control del vehículo, atravesó el cantero central de la autovía e invadió el carril contrario.
Tras cruzar de carril, el camión colisionó con un automóvil Renault Laguna que transitaba en sentido norte-sur, impactándolo en la parte trasera izquierda.
Luego del primer choque, el transporte también impactó contra otro camión que se encontraba estacionado en el lugar.
La situación derivó en un tercer incidente cuando una camioneta que circulaba por la zona terminó chocando contra la carga de sal que había quedado esparcida sobre la calzada producto del siniestro.
El único lesionado fue el conductor del camión, un hombre de 41 años oriundo de Venado Tuerto, quien fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.
Según se informó, el camionero presentaba lesiones en la pierna derecha y al momento de su ingreso al centro de salud se le realizaban placas radiográficas para evaluar la gravedad de la lesión.
En los demás vehículos involucrados ninguna persona sufrió heridas, indicaron las fuentes.
Tras el accidente, personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados, ordenar el tránsito y retirar los vehículos, además de limpiar la calzada debido a la presencia de sal derramada.
Las circunstancias que provocaron la pérdida de control del camión son materia de investigación.