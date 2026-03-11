Siniestro vial en Entre Ríos

Un camionero santafesino resultó herido tras un choque múltiple en la Autovía 14

El accidente ocurrió a la altura de Gualeguaychú e involucró a dos camiones, un auto y una camioneta. El conductor, oriundo de Venado Tuerto, fue trasladado al hospital Centenario con lesiones en una pierna.