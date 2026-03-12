Siniestro vial

Impresionante choque múltiple en la ruta 1; cinco vehículos involucrados y un herido leve

Ocurrió minutos antes de las 7, en la mano con sentido a Santa Fe, frente a la Torre. Se vieron involucrados dos camiones, dos camionetas y un automóvil. El conductor de este último rodado salvó su vida de milagro.