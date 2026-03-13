Barrio Candioti: chocó un árbol, volcó el auto y salió ileso

Un impactante siniestro vial ocurrió durante la tarde de este jueves en barrio Candioti, en la ciudad de Santa Fe, cuando un automóvil volcó y terminó sobre la calzada.
El vehículo -un Citroën C4- terminó dado vuelta en Juan del Campillo al 2900 y sufrió importantes daños materiales.
El hecho se registró en Juan del Campillo al 2900, donde por motivos que aún se investigan un Citroën C4 perdió el control y terminó volcado, generando sorpresa entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.
Tras el episodio, personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a los servicios de emergencia. Minutos después acudieron al sitio efectivos policiales y personal de asistencia para controlar la situación.
El vehículo sufrió importantes daños materiales como consecuencia del vuelco. Según trascendió, el conductor chocó un árbol, volcó y salió ileso.
En tanto, el siniestro generó demoras momentáneas en el tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo.