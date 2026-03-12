Dos muertos y cuatro heridos tras un choque frontal en la ruta 14

La madrugada del jueves quedó marcada por una escena dramática en el sur santafesino. Cuando apenas comenzaba a clarear el día, un choque frontal entre dos vehículos dejó como saldo dos personas fallecidas y cuatro heridas sobre la ruta provincial 14, en el tramo que une Bigand con Villa Mugueta, en el departamento San Lorenzo.
El siniestro ocurrió alrededor de las 6.50, a la altura del kilómetro 54, en momentos en que la visibilidad era muy limitada debido a una intensa niebla que cubría la región.
La primera alerta ingresó a la Comisaría 13ª de Villa Mugueta, desde donde se movilizó personal policial hacia el lugar señalado: el sector de la ruta ubicado entre el peaje y el acceso a la localidad. Al arribar, los uniformados se encontraron con un panorama desolador.
Sobre la calzada habían colisionado de frente una camioneta Chevrolet S10 y un utilitario tipo furgón que transportaba a cinco personas.
Víctimas atrapadas
El impacto fue devastador. En el utilitario viajaban cinco ocupantes. Dos de ellos, que se desplazaban en los asientos delanteros, murieron prácticamente en el acto producto de la violencia del choque.
Los otros tres pasajeros quedaron heridos y debieron ser asistidos de urgencia. En tanto, el conductor de la camioneta también resultó lesionado.
Traslados de emergencia
Los servicios de emergencia trabajaron intensamente en el lugar para asistir a las víctimas y organizar el traslado de los heridos.
Los tres ocupantes lesionados del utilitario fueron derivados por vía terrestre al Samco de Bigand, mientras que el conductor de la camioneta fue trasladado al Samco de Villa Mugueta. Todos recibieron atención médica por diferentes traumatismos.
Bomberos en el lugar
El operativo también contó con la intervención de Bomberos Voluntarios de Bigand, cuyo personal fue convocado poco después de las 7 de la mañana. Uno de los integrantes del cuerpo, Renzo, explicó que cuando llegaron al lugar ya se encontraba trabajando la dotación de Villa Mugueta.
El rescatista confirmó además que las víctimas fatales serían los ocupantes delanteros del utilitario, mientras que el resto de los pasajeros logró ser retirado con vida del vehículo.
La niebla, un posible factor
Aunque las causas del choque todavía son materia de investigación, desde el lugar se señaló que las condiciones climáticas no eran las mejores. A esa hora de la mañana la zona estaba cubierta por una densa niebla, lo que reducía considerablemente la visibilidad para quienes transitaban por la ruta.
Los peritajes deberán determinar ahora la mecánica del siniestro y si este factor influyó en el fatal desenlace.