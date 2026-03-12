#HOY:

Una mujer trans fue detenida tras escapar de un control y herir a dos policías en Palermo

La conductora fue reducida luego de negarse a un control de alcoholemia, atropellar a una oficial durante la fuga y chocar metros más adelante contra un patrullero. El episodio dejó a dos efectivos heridos que fueron trasladados al hospital con politraumatismos.

La fuga terminó tras un choque contra un patrullero, a unas ocho cuadras del lugar donde comenzó el procedimiento.
Una mujer trans de 45 años fue detenida en la ciudad de Buenos Aires luego de protagonizar un violento episodio durante un control de tránsito en la zona de los bosques de Palermo. Según se informó, la conductora se negó a someterse a un test de alcoholemia y, en medio de la secuencia, atropelló a una policía antes de escapar.

El hecho ocurrió en el cruce de avenida Valentín Alsina y Ernesto Tornquist, donde personal policial advirtió que una Jeep Renegade blanca circulaba de manera zigzagueante. Todo comenzó cerca de las 5 de la mañana del martes, cuando los agentes intentaron identificar a la conductora en el marco del operativo.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer reaccionó de forma agresiva cuando fue interceptada por los uniformados. En ese contexto, volvió a subir a la camioneta, aceleró e inició la fuga, momento en el que embistió a una oficial que participaba del procedimiento.

Pese a las órdenes para que detuviera la marcha, la conductora continuó su escape por la calle Andrés Bello. La persecución terminó unos 800 metros después, en la esquina con Ombúes, donde chocó contra la parte trasera de un móvil policial y finalmente pudo ser detenida.

Durante el operativo también resultó herido un efectivo de 33 años, que sufrió lesiones en medio del forcejeo para detenerla. Tanto él como la oficial atropellada fueron asistidos por una ambulancia del SAME y trasladados al Hospital Rivadavia con politraumatismos, aunque ambos se encontraban fuera de peligro.

La causa quedó a cargo de la UFLA Nocturna, bajo la intervención de la fiscal Tamara Cristini, que dispuso la detención de la conductora. El expediente fue caratulado, en principio, como lesiones, resistencia a la autoridad y desobediencia.

