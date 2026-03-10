Desesperada búsqueda de una adolescente en Pilar: el inquietante rastro de un joven oculto tras un camión
Milena Ayelén Rodríguez, de 15 años, desapareció el sábado por la noche. Testigos aseguran que un desconocido merodeaba la zona con una foto de la menor minutos antes de perderse su rastro.
La tranquilidad habitual del barrio Río Luján, en el partido bonaerense de Pilar, se vio drásticamente interrumpida tras la desaparición de Milena Ayelén Rodríguez. La adolescente, de apenas 15 años, fue vista por última vez el pasado sábado alrededor de las 23:30, cuando salió de su domicilio por segunda vez en un corto lapso de tiempo. Lo que en un principio parecía una ausencia momentánea, con el correr de las horas se transformó en un enigma policial que mantiene en vilo a toda la comunidad y a los investigadores de la zona.
Cronología de una noche de incertidumbre
Según el relato de sus familiares, la noche del sábado Milena había salido de su casa brevemente y regresó. Sin embargo, minutos después, volvió a trasponer el umbral de su vivienda y desde ese instante se perdió todo contacto con ella. "Salió y ya no volvió más", relató con angustia Soledad, tía de la menor, quien encabezó los pedidos de justicia en los medios locales.
El caso tomó un tinte oscuro cuando comenzaron a surgir testimonios de los vecinos del barrio. Un grupo de niños que jugaba en las inmediaciones alertó sobre una presencia sospechosa: un hombre joven se encontraba parado, casi mimetizado con la oscuridad, detrás de un camión perteneciente a un vecino que estaba estacionado sobre la acera, justo frente a la propiedad de los Rodríguez. Esta actitud de acecho es la que hoy centra la atención de las autoridades, quienes intentan determinar si el sujeto estaba esperando el momento preciso para abordar a la adolescente.
El misterio de la fotografía
A este relato se suma un dato que hiela la sangre. Una vecina de la zona aportó una declaración fundamental a la causa: denunció que, momentos antes de que se le perdiera el rastro a Milena, un muchacho de entre 18 y 20 años se le acercó de manera imprevista. Sin mediar demasiadas palabras, el joven le exhibió la pantalla de su teléfono celular con una fotografía y le preguntó si conocía a la chica de la imagen. Al viralizarse la búsqueda oficial con la foto de Milena, la mujer confirmó con horror que la persona que el desconocido buscaba era, efectivamente, la adolescente desaparecida.
Este detalle sugiere una posible planificación o una búsqueda dirigida, lo que descarta para la familia la hipótesis de una "fuga de hogar" voluntaria. "Sentimos que la estaban marcando", señalaron desde el entorno íntimo de la menor, mientras exigen que se analicen de forma urgente las cámaras de seguridad del municipio y de los domicilios privados para identificar el rostro del sospechoso.
Operativo de búsqueda y señas particulares
Al momento de su desaparición, Milena vestía un buzo negro, un short blanco y zapatillas verdes de la marca Puma. Es de contextura delgada, tez clara y cabello oscuro. La denuncia ya fue radicada en la comisaría jurisdiccional y se dio intervención a la fiscalía de turno, que coordina rastrillajes en descampados y zonas linderas al río.
La desaparición de Milena vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los adolescentes y en la importancia de la alerta temprana y la solidaridad vecinal. Mientras las horas pasan, el barrio Río Luján se organiza en vigilias, esperando que el despliegue policial arroje luz sobre el paradero de la joven.
Ante cualquier información fehaciente, se solicita a la población comunicarse de inmediato con el 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana. La colaboración de cada ciudadano es, en estos momentos, la herramienta más valiosa para que Milena regrese a su hogar.