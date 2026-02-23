Santa Cruz: el Gobierno ofrece $5 millones por datos sobre un hombre desaparecido

El Gobierno nacional lanzó un pedido público de colaboración para dar con el paradero de Mario César García, un hombre que permanece desaparecido desde hace más de dos meses en la provincia de Santa Cruz. La principal línea de investigación sostiene que el caso podría estar vinculado a un homicidio, según consta en actuaciones judiciales recientes.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 131/2026, luego de un requerimiento del Juzgado Provincial de Instrucción N.º 1, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco. El oficio, fechado el 28 de enero de 2026, solicitó al Ministerio de Seguridad Nacional que se active el mecanismo de recompensas para quienes aporten información útil, sin haber participado de los hechos investigados.
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y establece una recompensa de $5 millones para datos que permitan localizar a García o esclarecer lo ocurrido.
Última vez visto y datos relevantes
De acuerdo con la investigación, García fue visto por última vez el 8 de diciembre de 2025, por la tarde, cuando subió a la parte trasera de una Chevrolet S10 blanca, de modelo antiguo, doble cabina, con vidrios polarizados, caja trasera y sin jaula antivuelco. Ese fue el último registro conocido de sus movimientos.
Las actuaciones judiciales indicaron que se agotaron las medidas probatorias disponibles para dar con su paradero. Ante ese escenario, el juzgado solicitó la intervención del Programa Nacional de Recompensas para ampliar la búsqueda con la colaboración ciudadana.
Con los elementos reunidos hasta el momento, los investigadores sostienen como hipótesis principal que la desaparición podría estar relacionada con la comisión de un delito grave, lo que profundizó la urgencia del pedido público.
Cómo aportar información
Quienes cuenten con datos relevantes podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas. El pago se realizará en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que la autoridad competente determine, preservando la identidad de quien aporte la información.