Desesperada búsqueda en Córdoba de dos hermanas de 14 y 7 años

Dos hermanas de 14 y 7 años son buscadas en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, luego de que se radicara una denuncia por averiguación de paradero y la fiscalía solicitara datos concretos para dar con su ubicación.
Se trata de Luisana Ruarte y Morena Ailín Ruarte, quienes fueron vistas por última vez el domingo 1° de marzo en Alta Gracia.
Dos hermanas de 14 y 7 años son buscadas en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, luego de que se radicara una denuncia por averiguación de paradero y la fiscalía solicitara datos concretos para dar con su ubicación.
Se trata de Luisana Ruarte y Morena Ailín Ruarte, quienes fueron vistas por última vez el domingo 1° de marzo en esa localidad, según la difusión oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial.
De acuerdo con el detalle aportado, Luisana mide 1,65 metros, tiene ojos color café, cabello negro con corte “carré”, tez morocha y no presenta tatuajes ni cicatrices visibles.
En tanto, Morena Ailín tiene el pelo hasta los hombros, es de estatura baja y al momento de la desaparición vestía una pollera blanca y una remera rosa, siempre según la información oficial.
La Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia pidió que cualquier dato sea aportado en la Unidad Judicial local (Franchini 276, barrio Pellegrini), al teléfono 03547-423152 interno 50802, o en la comisaría más cercana.