Horror

Santiago del Estero: atacó a puñaladas a sus dos hijos, mató a uno de ellos, se fugó y lo detuvieron horas después

El hecho ocurrió el domingo por la noche. La víctima, un adolescente de 17 años murió en el lugar y su hermano quedó internado en terapia intensiva; el agresor fue detenido durante la madrugada.