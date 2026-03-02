Santiago del Estero: atacó a puñaladas a sus dos hijos, mató a uno de ellos, se fugó y lo detuvieron horas después

Un hombre atacó a sus dos hijos a puñaladas durante una pelea dentro de una vivienda del barrio Sarmiento, en Santiago del Estero: uno de ellos, un adolescente de 17 años, murió en el lugar y el otro sufrió heridas graves.
El hecho ocurrió el domingo por la noche. La víctima, un adolescente de 17 años murió en el lugar y su hermano quedó internado en terapia intensiva; el agresor fue detenido durante la madrugada.
Según la información citada por medios locales, el episodio se produjo pasadas las 22.30 del domingo en una casa ubicada en la esquina de Inti Huasi y Granadero Saavedra.
La agresión derivó en un operativo de emergencia: el hijo herido fue trasladado al Hospital Regional, donde permanecía internado en terapia intensiva, mientras se preservó la escena para las pericias.
Tras el ataque, el presunto agresor escapó por la zona y se montó un rastrillaje a cargo de personal especializado; finalmente fue detenido durante la madrugada de este lunes.
La investigación quedó en manos de la fiscal Luján González Garay, que dispuso medidas para reconstruir cómo se originó el enfrentamiento y determinar responsabilidades.