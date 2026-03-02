#HOY:

Tentativa de estafa

Lomas de Zamora: fingió el robo de su camioneta para cobrar el seguro y lo detuvieron

La investigación policial detectó contradicciones en su relato, analizó cámaras de seguridad y concluyó que la denuncia era falsa, lo que derivó en una imputación judicial.

Los investigadores obtuvieron imágenes que desmintieron el supuesto robo.
Un hombre de 50 años fue detenido en Lomas de Zamora luego de que la Justicia determinara que la denuncia por el robo de su vehículo formaba parte de un intento de estafa para cobrar el seguro. La investigación avanzó tras detectar contradicciones en su relato y analizar imágenes de cámaras de seguridad que desmintieron el supuesto asalto.

El hecho se inició el 22 de febrero, cuando el mecánico se presentó en la Comisaría 1° de Lomas de Zamora para denunciar el robo de su camioneta Peugeot Partner color bordo. Según declaró, el episodio habría ocurrido en la intersección de las calles Juan José Paso y Verdi.

En su presentación, el hombre aseguró que desconocidos le habían sustraído el vehículo y que no tenía mayores precisiones sobre el destino de la camioneta. Sin embargo, desde el primer momento, el relato despertó dudas entre los efectivos policiales por algunas inconsistencias en la secuencia de los hechos.

Las inconsistencias

Ante esas irregularidades, se dispuso la realización de tareas investigativas con la colaboración del Grupo Táctico Operativo. El objetivo fue establecer si el robo denunciado realmente había ocurrido en el lugar y en las circunstancias descriptas por el denunciante.

El análisis de las cámaras de seguridad de la zona resultó clave. Las imágenes recolectadas no mostraron el presunto asalto y permitieron descartar la versión inicial del mecánico. A partir de ese material, los investigadores concluyeron que el vehículo no había sido robado en el punto señalado.

La principal hipótesis que se consolidó en la causa indica que el acusado, propietario de un taller mecánico, habría desarmado el auto de manera intencional para reforzar su versión y evitar que el rodado fuera hallado, con el fin de reclamar luego la indemnización del seguro.

Detención e imputación

Con las pruebas reunidas, en las últimas horas el sospechoso fue detenido y quedó imputado por los delitos de falsa denuncia y tentativa de estafa. El hombre permaneció demorado en la dependencia policial, aunque posteriormente recuperó la libertad, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

La causa quedó a cargo de la UFI N°8 de Lomas de Zamora, conducida por el fiscal Jorge Grieco, quien continuará con las medidas necesarias para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades adicionales.

El caso volvió a poner en foco las maniobras fraudulentas vinculadas a denuncias falsas y el rol de los registros fílmicos como herramienta clave para desbaratar intentos de estafa contra compañías aseguradoras.

