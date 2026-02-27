#HOY:

Cinco jóvenes robaron una moto pero fueron detenidos

El operativo fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico, que además recuperó el vehículo. Todo pasó en el sector este de la capital provincial.

La policía recuperó la moto y arrestó a los delincuentes. Foto: ArchivoLa policía recuperó la moto y arrestó a los delincuentes. Foto: Archivo
Este viernes por la madrugada, personal del Comando Radioeléctrico acudió a un domicilio de calle Vélez Sarsfield al 5700 de la ciudad de Santa Fe, para prestar ayuda a una familia que había sufrido un robo.

Los uniformados supieron allí que cinco sujetos habían sustraído una moto Rouser de color negro.

Con la colaboración de la Central de Emergencias 911 y las cámaras del Centro de Monitoreo, se logró ubicar el vehículo robado en inmediaciones del cruce de las calles Güemes y Azcuénaga, en barrio Coronel Dorrego.

Sorpresa

Hasta allí fueron algunos patrulleros y sorprendieron a los ladrones: un mayor de edad de 18 años y cuatro menores, de 15, 16, 16 y 17 años.

En su poder tenían el birrodado, que fue recuperado.

Los menores fueron trasladados a la Comisaría 11a, mientras que el mayor quedó alojado en la Comisaría 8a.

Todo lo actuado quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

