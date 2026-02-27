Doble ataque a balazos contra un hombre al que acusaron de ladrón

Un llamativo doble ataque ocurrió durante las últimas horas contra un vecino de barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe.
La noche del jueves le dispararon en la cabeza, pero no buscó ayuda. Este viernes, cerca del mediodía, le dieron un tiro en una pierna. Ocurrió en Lavaisse al 3600.
Un llamativo doble ataque ocurrió durante las últimas horas contra un vecino de barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe.
El caso salió a la luz este viernes, cerca del mediodía, cuando una ambulancia del servicio público provincial de salud 107 arribó al Hospital José María Cullen con un hombre de 38 años herido de bala en su pierna derecha.
La víctima había sido alcanzada por un plomo a la altura de la rodilla, pero también presentaba un impacto anterior de un proyectil en la cabeza.
El herido quedó internado y se le iban a practicar distintos estudios para evaluar la gravedad de las lesiones y los pasos a seguir.
El hombre estaba consciente y le dijo a la policía que los autores del ataque habían sido dos desconocidos que llegaron hasta su casa, en Lavaisse al 3600.
Estos sujetos, que le habrían recriminado: “Vos nos robaste”, antes de abrir fuego, primero le dispararon el jueves por la noche en la cabeza, pero luego regresaron ya en horas del mediodía del viernes para tirarle nuevamente, esta vez en la rodilla derecha.
Las actuaciones se labran en las oficinas de la Comisaría 9a.
Interviene el Ministerio Público de la Acusación.