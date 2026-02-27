Violencia institucional

Muerte en una comisaría de Santa Fe: Derechos Humanos recibió a la familia, que ya es querellante

Los padres del hombre fallecido el mes pasado en la Seccional 8ª fueron recibidos este jueves por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón. El abogado querellante, Rodolfo Mingarini, sostiene que la detención habría sido “ilegal” y estuvo acompañada de “apremios”. Investiga la Unidad Fiscal de Violencia Institucional.