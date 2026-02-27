Policía Federal desbarató clan familiar que comercializaba drogas en la provincia de Santa Fe

En el marco del Plan Bandera dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico y reducir la tasa de criminalidad en Santa Fe, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un clan familiar delictivo, el cual se dedicaba al comercio ilegal de estupefacientes en dicha provincia.
La presente causa se desprende de un procedimiento concretado en enero del corriente año por la División Antidrogas San Francisco, cuando sus agentes policiales identificaron y posteriormente detuvieron a un hombre que, en plena vía pública, se trasladaba con decenas de dosis de clorhidrato de cocaína en su poder.
Tras aquella intervención, la Fiscalía Regional de Rafaela a cargo de los Dres. Carlos Vottero y Analía Abreú, ordenó al personal de la mencionada dependencia la realización de una serie de pesquisas orientadas a establecer el origen de dicha droga.
Cinco "kioscos"
Por consecuencia, los uniformados de la citada dependencia ejecutaron amplias tareas de campo, vigilancias encubiertas y minuciosos análisis de la información recabada, determinando la existencia de cinco puntos de expendio de sustancias ilícitas que funcionaban en la localidad santafesina de Josefina.
Parte del material secuestrado por Policía Federal. Foto: Gentileza
Como resultado del avance de las labores investigativas, se comprobó que tales centros eran operados por una organización narcotraficante cuyos integrantes poseían vínculos familiares entre sí. Se probó que los mismos se encargaban del acopio, fraccionamiento y venta de la droga, empleando así la denominada modalidad “menudeo”.
Habiéndose reunido la totalidad de las evidencias, el Juzgado en lo Penal de la Circunscripción N°5 a cargo de la Dra. Cecilia Álamo autorizó la realización de los correspondientes allanamientos; todos sobre domicilios emplazados en el interior del Barrio Acapulco.
Cuatro detenidos
Atento a lo expuesto, los servidores públicos de la PFA irrumpieron en los inmuebles y lograron la detención de cuatro personas (tres mujeres y un hombre), sindicados como miembros de la banda previamente descripta.
Una de las detenidas que integraba el clan. Foto: Gentileza
Asimismo, secuestraron varias dosis de cocaína, gran cantidad de plantas de Cannabis sativa, más de 600.000 pesos en efectivo producto de la venta de estupefacientes, 25 proyectiles calibre 9mm, un cargador de pistola, once teléfonos celulares, una tablet y documentación de interés.
Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).