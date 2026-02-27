Recreo: lo acribillaron en la calle y murió ante la mirada de su pareja

La madrugada volvió a teñirse de sangre en Recreo. Eran las 2.35 cuando el silencio de calle Belgrano, a la altura de Presbítero Martínez, se quebró con una ráfaga de disparos. Minutos después, un hombre yacía tendido sobre el asfalto, sin signos vitales.
El alerta ingresó a la Central de Emergencias 911 por un “herido de arma de fuego”. Al arribar, efectivos de la Comisaría Distrito 16 se encontraron con la escena más temida: el cuerpo de un hombre de 34 años, identificado como G. A., inmóvil en plena vía pública. A su lado, en estado de shock, estaba su pareja, una mujer de 32 años.
Ataque directo y fuga en moto
Según el relato de la mujer, instantes antes habían mantenido una discusión con dos sujetos que se desplazaban en una moto tipo cross. Sin previo aviso, siempre de acuerdo a su versión, uno de los ocupantes extrajo un arma y efectuó varios disparos a corta distancia. Tras los tiros, los agresores aceleraron y desaparecieron en la oscuridad.
Los impactos fueron letales. Cuando arribó la unidad sanitaria 27, a cargo de la enfermera, solo pudo constatar el fallecimiento. Seguidamente Personal médico dictaminó en el obito 5 ( cinco) orificios compatibles con impacto de arma de fuego en: esternón, omóplato y zona lumbar.
Los agresores escaparon a bordo de una moto. Foto: Gentileza
Luego peritos de la Policía Científica de PDI procedió al secuestro en el lugar de 3 vainas servidas calibre 9mm .
Interviene la Fiscalía de Homicidios
Desde el primer momento tomó intervención el fiscal de Homicidios, doctor Giavedoni, quien dispuso las primeras diligencias: preservación de la escena, relevamiento de testigos y el traslado del cuerpo para la correspondiente autopsia.
En paralelo, se dio aviso al 0800 del Ministerio Público de la Acusación, donde tomó conocimiento la doctora Belén Abigail.
Fuentes policiales indicaron que, prima facie, el fallecido se encontraba en situación de calle. Ese dato, lejos de cerrar el círculo, abre interrogantes sobre el trasfondo del hecho: ¿se trató de un conflicto previo?, ¿un ajuste?, ¿una discusión circunstancial que escaló en segundos?
Sin detenidos
De momento, no había personas identificadas ni detenidas. La moto tipo cross mencionada por la testigo es, por ahora, la única pista concreta en una investigación que recién comienza.
Mientras tanto, en la esquina donde todo ocurrió, aún quedan marcas de la violencia. Recreo suma así otro episodio trágico a su estadística reciente, con una escena que vuelve a repetirse: disparos en la noche, una fuga veloz y una familia quebrada.
La causa fue caratulada como homicidio y quedó en manos de la Fiscalía correspondiente.
Este nuevo crimen ocurre en un contexto reciente de violencia en la ciudad. El pasado 7 de noviembre, en el extremo este de Recreo, otro joven fue asesinado en circunstancias similares: en plena calle y con múltiples disparos, en un hecho que habría estado vinculado al entorno narco.
La investigación continúa para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.