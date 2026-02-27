Allanamientos y detenciones por robo de motos en Santa Fe

La trama comenzó con una denuncia puntual —una Honda Wave que desapareció de la vía pública— y terminó con tres allanamientos simultáneos, dos hombres esposados y una investigación que conectó hechos ocurridos en Santa Fe con episodios similares en Esperanza.
El procedimiento fue ejecutado por la Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Complejas 1, con apoyo de la Dirección de Inteligencia Criminal Estratégica (DICE). Según fuentes del caso, el trabajo de análisis permitió reconstruir movimientos, identificar sospechosos y establecer vínculos entre distintos robos de motovehículos.
Una denuncia que abrió la puerta
Todo se inició tras la sustracción de una motocicleta Honda Wave. A partir de ese hecho, los investigadores comenzaron a seguir pistas que los llevaron a detectar un patrón y posibles responsables. Con el avance de las tareas de inteligencia, surgieron conexiones con hechos cometidos también en la ciudad de Esperanza.
Con los elementos reunidos, el fiscal interviniente —doctor Persello— ordenó una serie de allanamientos que se concretaron este jueves en distintos puntos de la capital provincial.
Tres allanamientos, dos capturados
Uno de los procedimientos se realizó en inmediaciones de calle Zabalía al 600. Allí fue detenido un hombre de 31 años, identificado por sus iniciales como I. E. G.
En paralelo, otro grupo de efectivos irrumpió en una vivienda de calle Los Cedros al 2400, donde fue arrestado L. R. L., de 35 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.
Durante los operativos, los pesquisas secuestraron prendas de vestir presuntamente utilizadas en los hechos, teléfonos celulares y el motovehículo que habría sido empleado para perpetrar los ilícitos. Todos esos elementos serán sometidos a peritajes.
Conexiones bajo la lupa
La investigación no se limita a un solo episodio. Los detectives buscan determinar si los ahora detenidos integraban una estructura dedicada al robo sistemático de motos, una modalidad delictiva que en los últimos meses mostró picos preocupantes en distintos barrios de la ciudad.
Por estas horas, la causa continúa en etapa investigativa. No se descartan nuevas medidas ni otras posibles imputaciones.