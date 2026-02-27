Video

Polémica por el lujoso cumpleaños en la cárcel de una influencer condenada por asesinato

Paola Galeano, conocida en TikTok como "Malala", celebró sus 12 años tras las rejas con una fiesta temática rosa, luces LED y catering. El festejo, compartido en redes bajo el hashtag #BarrioPrivado, reavivó el debate sobre el uso de celulares en los penales y el dolor de los familiares de las víctimas.