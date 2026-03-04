Intentó llevarse una mesa de un comercio en la Peatonal San Martín y terminó tras las rejas
Un joven de 23 años fue aprehendido esta mañana tras sustraer mobiliario de un local ubicado en la intersección de San Martín y Suipacha. El rápido aviso al 911 y el despliegue de la Brigada Motorizada permitieron su captura a pocas cuadras del lugar.
La mañana santafesina se vio alterada por un episodio de inseguridad en una de las esquinas más transitadas del microcentro. Minutos después del inicio de la actividad comercial, personal de la Brigada Motorizada fue comisionado por la Central de Emergencias 911 a la intersección de las calles San Martín y Suipacha.
Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un joven de 24 años, empleado de un establecimiento comercial de la zona. El trabajador relató que, momentos antes, un desconocido se había apoderado de una mesa del local para luego darse a la fuga rápidamente.
Persecución y captura
Con las señas particulares y los datos aportados por la víctima, las unidades motorizadas iniciaron un patrullaje intensivo por las inmediaciones. El operativo cerrojo dio sus frutos a los pocos minutos, cuando los agentes lograron localizar e interceptar al sospechoso, un hombre de 23 años, cuya identidad no trascendió.
Tras la identificación en el lugar, el joven fue trasladado en calidad de aprehendido a la Comisaría 2°, que tiene jurisdicción en el sector. Allí se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes y se iniciaron las actuaciones de rigor bajo la carátula de tentativa de hurto. El elemento sustraído fue recuperado para ser restituido al comercio afectado.