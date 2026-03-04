Santa Fe ciudad

Intentó llevarse una mesa de un comercio en la Peatonal San Martín y terminó tras las rejas

Un joven de 23 años fue aprehendido esta mañana tras sustraer mobiliario de un local ubicado en la intersección de San Martín y Suipacha. El rápido aviso al 911 y el despliegue de la Brigada Motorizada permitieron su captura a pocas cuadras del lugar.