Violento robo de un automóvil en barrio Villa Hipódromo

La víctima es un mecánico que estaba probando un Volkswagen Golf. Dos delincuentes en moto lo interceptaron y le robaron el vehículo tras golpearlo en la cabeza.
Dramático momento vivió ayer a la tarde un mecánico, en momentos que estaba probando un automóvil y fue atacado por dos delincuentes que lo golpearon y le robaron el vehículo, un grave suceso ocurrido en barrio Villa Hipódromo
Eran las 16.50 cuando el 911 recibió el alerta por un robo consumado. Un móvil del Cuerpo de Caballería arribó a los pocos minutos y encontró a la víctima todavía aturdida. I.N.V., de 33 años, relató que minutos antes circulaba por Lavaisse y Pasaje Santa Fe probando un Volkswagen Golf que estaba reparando.
El VW no era suyo. Lo estaba poniendo a punto. Pero la prueba terminó abruptamente cuando dos hombres en motocicleta se le pusieron a la par. Ambos estaban armados. Sin demasiadas palabras, según reconstruyó la víctima, lo obligaron a detener la marcha.
El golpe llegó después. Uno de los asaltantes lo castigó en la frente con el arma de fuego. Un culatazo seco, directo, que lo dejó desorientado. Luego tomaron el volante y huyeron con el vehículo.
Dentro del rodado había herramientas de trabajo: un scanner automotriz y 120 mil pesos en efectivo. En segundos, el botín cambió de manos y el Golf se perdió en la trama urbana.
Poco después se hizo presente el propietario del vehículo, M.G., quien aportó la documentación correspondiente. Mientras tanto, la víctima fue trasladada a Medicina Legal. El médico de turno constató un hematoma frontal y estimó diez días de curación, aunque recomendó estudios complementarios para descartar lesiones mayores.
La causa quedó radicada en la Comisaría 6ª. Por estas horas, la investigación apunta a relevar cámaras de seguridad y reconstruir la ruta de escape de los delincuentes. El golpe fue rápido, certero y en plena tarde. Un asalto a mano armada con sello clásico: moto, arma y fuga.