Inseguridad en Santa Fe

Vecinos de barrio Ciudadela denuncian robos por los techos

La zona atraviesa una serie de hechos que incluye desde arrebatos violentos hasta delincuentes caminando por los techos. El crudo testimonio de un comerciante de la zona a CyD Litoral: "Amenazan de muerte a un padre frente a su hijo".