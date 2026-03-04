Vecinos de barrio Ciudadela denuncian robos por los techos

La tranquilidad de barrio Ciudadela, en el centro-norte de la ciudad de Santa Fe, quedó alterada por estos días por una seguidilla de hechos que tienen a maltraer a los vecinos.
La zona atraviesa una serie de hechos que incluye desde arrebatos violentos hasta delincuentes caminando por los techos. El crudo testimonio de un comerciante de la zona a CyD Litoral: "Amenazan de muerte a un padre frente a su hijo".
Uno de los episodios más recientes y que mayor indignación causó ocurrió el pasado martes, a plena luz del día, en la intersección de Francia y Agustín Delgado. Cerca de las 18, un hombre que caminaba con su hijo fue abordado por un delincuente que no se detuvo pese a la presencia del menor.
"El delincuente lo amenazó de muerte adelante del hijo. Ya ni siquiera tienen compasión", relató un vecino y comerciante de la zona en diálogo con CyD Litoral.
"El hombre llegó a salir corriendo y logró refugiarse en un kiosco sobre calle Zapata donde lo auxiliaron los vecinos. El delincuente ya ni siquiera tiene la compasión de robarte sin amenazarte de muerte delante de tu hijo; ya no hay códigos", sentenció.
Arrebatos y hasta la inteligencia previa sobre las viviendas describen los residentes, el barrio sufre la presencia de delincuentes que aprovechan la madrugada para circular por los techos.
"Se roban hasta un tendedero de ropa", expresó el comerciante. También reportaron piedrazos contra las casas y robo de ruedas de vehículos.
Hace quince días, una familia regresó de sus vacaciones y se encontró con que les habían sustraído una importante suma de dólares y euros. "Creemos que fue una batida o que estamos viviendo vigilados prácticamente por esta gente", señaló con preocupación.
A pesar de contar con alarmas comunitarias, grupos de WhatsApp y cámaras de seguridad instaladas de forma particular, las medidas de autoprotección resultan insuficientes. Los vecinos sienten que los delincuentes "se les burlan" en la cara.
"La presencia policial lamentablemente no se está viendo constantemente acá en el barrio. Estamos viviendo en una desidia, no estamos siendo protegidos ni cuidados", denunció el entrevistado a CyD Litoral.
Ante este panorama, los residentes de Ciudadela no descartan realizar nuevas convocatorias para exigir respuestas concretas. "Sentimos que estamos librados a nuestra suerte y que la prevención hoy solo depende de lo que nosotros podamos hacer, aunque sabemos que no alcanza", concluyó el vecino.